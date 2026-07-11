Второ поскъпване на онлайн пратките. Още една такса

Второ поскъпване на онлайн пратките ще има 4 месеца. Налози в размер на поне 6 евро ще има върху всяка онлайн покупка от китайски сайтове, като Тему, Шейн и Али Експрес (Temu, Shein, Ali Express).

От 1 юли беше въведено фиксирано мито в размер на 3 евро за всеки артикул от пратката, което значително оскъпява евтините стоки от Китай, които най-много купуват както българи, така и жители на останалите държави от Европейския съюз.

Най-късно до 1 ноември 2026 г. ще бъде въведена още една такса върху онлайн покупките от китайски сайтове. Това ще бъде такса за обработка на пратката, вероятно в размер на 2 евро. Така общият размер на митото и таксата при поръчка на една стока от китайските онлайн платформи ще стане 5 евро, върху които се начислява и 20% ДДС.

Така общият размер на налозите ще стане 6 евро. За поръчка на евтини стоки, като например една химикалка или кърпа за кухня, добавянето на налози в размер на 6 евро към пратката е възможно за откаже много потребители да купуват от китайските сайтове и да предпочетат класическия вариант да отидат в близкия магазин.

Точно това е целта на Европейската комисия. До 1 юли при онлайн поръчки от китайски сайтове на стоки на стойност до 150 евро имаше ДДС, но бяха освободени от мито.

Една от причините за това е, че отнема много време и усилия пратки с много на брой евтини стоки да бъдат обмитявани - всяка стока да бъде класирана в съответната митническа тарифа и да бъде калкулирано мито, което е в малък размер, заради ниските цени на внасяните от Китай стоки.

Тази практика доведе до огромно увеличение на онлайн поръчките от Китай не само от българи, а и от жители не всички страни в Европейския съюз. Това доведе до свиване на оборотите на търговците в Европа, които не могат да продадат скъпата си стока, заради конкуренцията от Китай.

Съответно приходите от ДДС в бюджетите на страните от ЕС са по-малко, защото например вместо потребителят да купи рамка за очила за 70 евро от магазин в ЕС и да плати ДДС за тях, купува рамка за очила за 5 евро и плаща значително по-малък ДДС. Потребителите печелеха, като имаха възможност да пазаруват евтино онлайн от Китай, но търговците и бюджетите на ЕС губеха пари.

Затова Европейската комисия реши да промени ситуацията, като напълно смени концепцията за събиране на мита при дистанционни поръчки от страни извън ЕС. От 1 юли влезе в сила фиксирано мито в размер на 3 евро за всеки артикул в пратка, поръчана онлайн от китайски сайт, на стойност до 150 евро.

За пратките със стойност на стоките над 150 евро няма промени и те продължават да се облагат както и досега - съобразно тарифата, предвидена за всяка отделна стока.

“Артикул” означава една или повече стоки в пратка с едно и също тарифно класиране, описание и, - ако е посочен в съответствие с изискванията за данните, приложими към съответната митническа декларация или към данните, които трябва да бъдат предоставени на митническите органи или достъпна за тях - произход, разясняват от Агенция “Митници”.

Това означава, че ако човек поръча онлайн 5 тениски, ще плати фиксирано мито от 3 евро, защото това са 5 броя от един артикул. Но ако поръча една тениска и един часовник, ще трябва да плати мито от 6 евро, защото това са по един брой от два различни артикула.

Но допълнително има и ДДС, което се плаща върху цялата цена на внасяните стоки. ДДС-то за самата стока е включено в цената, обявена на онлайн платформата, откъдето човек пазарува. Но след начисляването на фиксираното мито от 3 евро и върху него има 20% ДДС.

Така при поръчка на една стока от китайски сайт към обявената цена ще бъдат добавени 3,60 евро за мито и ДДС. Ако поръчате два различни артикула, ще трябва да платите 7,20 евро под формата на налози.

Начисляването и заплащането на новото мито от 3 евро на артикул е част от процеса на митническо оформяне и се поема в повечето случаи от платформите за онлайн пазаруване, които събират и ДДС в момента на покупката.

В случай, че митото не е включено в цената на поръчката, то се плаща от косвен представител на потребителя (поща, куриер), който след това взимат парите от потребителя при предаване на стоката.

Големите онлайн платформи (като AliExpress, Temu, Shein) използват системата на ЕС за обслужване на едно гише IOSS (Import One-Stop Shop). Това означава, че клиентите плащат ДДС и митото от 3 евро директно при финализиране на поръчката в сайта, а не се начисляват допълнително при пристигането на пратката в България.

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