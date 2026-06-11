Абровски: Производителите говорят за натиск от веригите, но доказателства липсват

Една сянка от години тегне върху отношенията между българските земеделски производители и големите вериги, които предлагат продукцията им: натиск от страна на търговците за по-ниски цени. Доказателства за това обаче така и не се намират. Точно това се случи и на старта на новата правителствена инициатива "Кошница с грижа". Веригите поеха ангажимент за минимум 15% отстъпка в цената на поне 30 основни продукта. Но производители - главно на плодове и зеленчуци, обявиха, че са били притискани от вериги да поемат за своя сметка 15-те процента. Не казаха имена, но оставиха съмнението, че са изнудвани. Това стана причина премиерът Радев светкавично да разпореди проверка.

Чувал съм за заплахи от търговски вериги към производители, но нямам подадена конкретна информация. Знам, че се страхуват, но няма да артикулирам публично думите им. Държавата ще бъде зад тях и няма от какво да се притесняват. Докато не видя доказателства, няма да взема отношение. Ако няма такива, това значи, че става дума за политическо говорене, коментира днес в предаването „Твоят ден" по Нова нюз министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

На днешната среща с производителите ще бъдат обсъдени проблемите в сектора на плодовете и зеленчуците. „Това е поредната от много срещи, на които всеки представя приоритетите си. Твърденията за натиск от страна на веригите ще бъдат проверени, ще ги помоля да ми кажат кои производители са били изнудвани и притискани", обясни министърът.

По думите на Абровски вчера през няколко часа е провеждал разговори с производители, за да се изясни ситуацията, но никой не е пожелал да му сподели конкретни имена.

„Ако досега те са се притеснявали да споделят с държавата, в момента нещата стоят по съвсем различен начин. Условието на инициативата „Кошница с грижа" е 15-те процента да не бъдат за сметка на българските производители. Не мисля, че някоя търговска верига би си нанесла имиджова щета, заплашвайки някого. Големите магазини казаха, че споменатата отстъпка ще бъде за тяхна сметка", обясни още земеделският министър.

Според Абровски мярката е насочена към най-уязвимия слой на обществото, но е и началото на стратегическо партньорство с веригите като стъпка към увеличение на потреблението на българското производство.

„Анализ на КЗК казва три много важни неща. Първо има много голяма надценка особено в млечния сектор, но без да се формулира какво влиза в нея; Второ - от 2000 г. до днес търговските вериги по никакъв начин не са подлежали на регулация. В Европа няма толкова супермаркети във всеки квартал. Третото - най-късата верига на доставки е производител и търговска верига. Във всички останали случаи тя е много разширена. Ще изсветлим това, но за да го направим, трябва да знаем къде, какво и колко произвежда България“, спомена министърът.

Днешните думи на Абровски не решават проблема, но поставят важна граница: или производителите ще проговорят, или подозренията ще останат в сферата на слуховете. А междувременно държавата обещава да стои зад тях — въпросът е дали те ще повярват достатъчно, за да излязат от сянката.

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