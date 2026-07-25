Финансисти бият тревога за Европа! Идва часът на разплатата

Тази зима европейските страни ги чака т.нар. час на разплата. Финансови експертите заявиха, че Европа ще се сблъска със сериозни последици поради бавното попълване на газовите резерви, съобщава Блумбърг.

Въпреки че запасите от газ като цяло са спаднали до най-ниското ниво от 2022 г. насам, европейските страни не бързат да ги попълват.

Покачващите се цени по време на войната в Иран направиха вече покупките много по-скъпи. Търговците се надяваха на дипломатическо споразумение и възобновяване на доставките през Ормузкия проток, но това не се случи.

Европейските страни сега ще трябва да се конкурират за доставките на втечнен природен газ с други купувачи на световния пазар.

Ако проблемът не бъде решен преди есента, тогава количество газ в Европа, което вече е минимално, може да бъде застрашено, предупреждават икономистите.