Популярен курорт в Португалия изпревари на косъм Слънчев бряг

Алгарве в Южна Португалия е най-достъпната европейска дестинация за семейна почивка през лятото на 2026 г. Португалският курорт се изкачва от третото място през миналата година и изпреварва с малка разлика българския Слънчев бряг. Сравнението включва разходите за храна, напитки и основни летни принадлежности, но не отчита самолетните билети и настаняването. Най-скъпата от проучените 22 дестинации е Соренто в Италия, където туристическата кошница струва почти два пъти повече.

Десет покупки определят победителя

Годишният Барометър за разходите за семейни почивки на британската Пощенска служба сравнява цените на 10 често търсени продукта и услуги. Сред тях са кафе, бира, безалкохолна напитка, вино, минерална вода, слънцезащитен крем, репелент срещу насекоми и няколко вида менюта за деца и възрастни.

Цените са събирани на място от туристически организации и туроператор, а след това са преизчислени в паунда. Разходите за транспорт до дестинацията и хотел или друго настаняване не са включени, затова класацията показва колко струва престоят на място, а не цялата ваканция.

Алгарве печели с кошница за 140 паунда

Десетте продукта и услуги в Алгарве струват общо 139,65 паунда (163,55 евро). Това е лек спад спрямо предходната година и позволява на португалския регион да заеме първото място в класацията.

Чаша кафе излиза 1,27 паунда (1,49 евро), а слънцезащитният крем - 9,95 паунда (11,65 евро). Двустепенно меню за двама възрастни струва средно 20,97 паунда (24,56 евро).

Слънчев бряг остава само на крачка

Слънчев бряг заема второто място със средна стойност на туристическата кошница от 142,16 паунда (166,49 евро). Разликата с Алгарве е едва 2,51 паунда (2,94 евро), което запазва българския курорт сред най-изгодните места за семейна лятна ваканция в Европа.

Българският курорт обаче предлага по-евтина семейна вечеря с напитки. Тя струва около 73 паунда (85,49 евро), докато в Алгарве цената достига приблизително 78 паунда (91,35 евро).

Соренто е почти двойно по-скъп

На другия край на класацията е италианският Соренто. Същата кошница от покупки и услуги там достига 268,23 паунда (314,13 евро), което е почти два пъти повече от цената в Алгарве.

Сред най-скъпите дестинации са още Фуншал на остров Мадейра, Крит, Майорка, Ибиса и Задар. Големите разлики показват, че изборът на курорт може сериозно да промени семейните разходи дори преди да бъдат добавени хотелът, транспортът и развлеченията.

„Открихме големи разлики в цените между европейските курорти, което означава, че е по-важно от всякога да направите малко проучване, преди да отидете на почивка, за да разберете колко пари ще ви трябват за храна, напитки и други необходими неща за пътуване“, заяви Лора Плънкет, ръководител на отдела за туристически разплащания в британската Пощенска служба.

10-те най-изгодни дестинации за семейна почивка в Европа през 2026 г.