Мария Бакалова стана лице на България без нито лев хонорар

Мария Бакалова прие нова роля, за която няма да получи хонорар, но залогът е имиджът на цяла България. Номинираната за „Оскар“ актриса ще стане посланик на българския туризъм и ще представя пред света любимите си места, преживявания и родни традиции. Звездата вече е избрала една от големите си теми - българските рози и магията на розобера.

Нова роля без хонорар

Бакалова се включва доброволно в кампанията на Министерството на туризма за популяризиране на България в чужбина. На среща с министъра на туризма д-р Илин Димитров тя приела поканата да бъде едно от разпознаваемите лица на страната. „Имаме красива и гостоприемна страна и трябва да я показваме пред възможно най-много хора. Затова винаги с гордост разказвам за България“, заяви актрисата.

Министър Димитров й връчи статуетка със златна роза, превърнала се в символичен подарък за новата й мисия. „Имаме нужда от нашите успели и разпознаваеми личности, които да показват гостоприемния облик на България“, каза той.

Розите влизат в новия й проект

Мария Бакалова признала, че е силно впечатлена от българските рози и традицията на розобера. Те ще намерят място и в бъдещ неин проект, с който родната Розова долина може да стигне до публика далеч извън страната.

Актрисата не крие желанието си да използва международната си популярност, за да показва България не само като туристическа дестинация, но и като място за големи филмови продукции.

В момента тя е у нас за снимките на международен филм, в който изпълнява главната женска роля. Заедно с нея са пристигнали и известни професионалисти от киното. „Във всеки проект, в който влизам, се опитвам да предложа български екипи и локации от България. Включително и сега е така и това е причината да съм тук“, разкри Бакалова.

България влиза в световния кадър

Според министър Димитров успехът на актрисата вече е насочил погледите на международната филмова индустрия към страната ни. Все повече чуждестранни продукции разглеждат България като възможно място за снимки заради разнообразните локации и подготвените специалисти.

Новата кампания ще разчита именно на личните истории на известни българи. Вместо обикновена реклама те ще показват местата, към които имат истинска емоционална връзка.

Началото на инициативата беше поставено от победителката в „Евровизия 2026“ ДАРА и световния шампион по вдигане на тежести Карлос Насар.

Свои видеопослания от любими кътчета в България вече са заснели кикбоксьорът Стоян Копривленски, олимпийският медалист по сноуборд Тервел Замфиров и медалистката по биатлон Лора Христова.

Клиповете ще бъдат разпространявани чрез международни медии и дигитални платформи, а към звездния отбор предстои да се присъединят още популярни имена от културата, изкуството и спорта.

Мария Бакалова обаче влиза в кампанията с особено силен коз - връзката си с Холивуд и навика при всяка възможност да прокарва български лица, екипи и места. Този път към тях се добавят и розите, които актрисата очевидно е решила да превърне в новата българска звезда пред света.