Адски тътен в тунела. Пътници на косъм (ВИДЕО)

Пътниците в автобус, отиващ към Варна, се разминаха на косъм със зловеща трагедия. Вентилаторна турбина, бутната от камион, се срути с адски тътен н тунел "Витиня".

Чухме как нещо страшно изтрещя в тунела, разнесе се неприятна миризма,п разказа пред бТВ Татяна Златкова, която е пътувала в автобуса зад камиона, повредил и откъснал вентилаторна турбина в тунел "Витиня".

Турбината е паднала в тръбата в посока Варна. По информация от МВР инсталацията е била ударена от товара на камиона. След удара от него е изпаднал масивен метален товар. Няма пострадали хора, съобщиха от МВР.

„Чухме как нещо страшно изтрещя в тунела. Първоначално не разбрахме какво точно се случва, но после видяхме един много голям вентилатор, изпаднал от тунела. Благодаря на шофьора, който рязко наби спирачки, но запази самообладание и отби вдясно“, сподели Златкова.

„Автобусът беше пълен. Разнесе се една задушлива, неприятна миризма. След като излязохме от тунела, шофьорът веднага забеляза полицейска кола. Слезе от автобуса, най-вероятно е разказал какво се е случило, след което полицейската кола обърна и тръгна обратно към тунела, за да провери инцидента“, обясни тя.

По думите ѝ пред автобуса е имало доста автомобили, както и камионът, който превозваше товара. Хората са останали спокойни и са успели да излязат от тунела още преди пристигането на полицията.

Тя сподели, че никой в автобуса не е сложил колан. „За всички ни това беше много изненадващо и неочаквано. Случи се буквално веднага след като влязохме в тунела“.