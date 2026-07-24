Бюджет 2026! Какво приеха депутатите и какво отхвърлиха

Народното събрание прие на второ четене рамката на държавния бюджет за 2026 година, с която се определят приходите, разходите, трансферите и планираният бюджетен дефицит от 5,7%.

Финансовата рамка беше подкрепена от 125 народни представители от „Прогресивна България“, а 84 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“ гласуваха „против“. Въздържали се нямаше.

С приемането на текстовете парламентът одобри бюджетите на основните държавни институции. Зелена светлина получиха финансовите рамки на съдебната власт, Народното събрание, президентската администрация, Министерския съвет, Сметната палата, Конституционния съд, Омбудсмана, всички министерства, държавните агенции и комисии, както и бюджетите на Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската телеграфна агенция и българските общини.

По време на обсъжданията депутатите отхвърлиха всички предложения на опозицията за промени в приходната и разходната част на бюджета.

Без подкрепа остана и предложението на Ангел Георгиев от „Възраждане“ 17 млн. евро, предвидени за Украйна, да бъдат пренасочени към българските общности в чужбина. От парламентарната трибуна той заяви, че при ограничените възможности на бюджета не е оправдано да се твърди, че няма средства за пенсионери, майки и други социални политики, а същевременно да се заделят милиони за Украйна. След поискано прегласуване предложението отново беше отхвърлено.

Парламентът не прие и предложенията на ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“ за увеличение на средствата за ученическите стипендии. По време на дебатите беше припомнено, че минималният размер на стипендията от 21 лева не е променян от 1999 година.

Отхвърлено беше и предложението на Румен Миланов от „Прогресивна България“ и депутати от други парламентарни групи за отпускане на над 2 млн. евро допълнително финансиране за Държавната агенция „Технически операции“ (ДАТО). Средствата трябваше да бъдат използвани за следгаранционна поддръжка и доставка на специализирана техника, както и за ремонт на административния комплекс на агенцията в София.

След приемането на бюджетната рамка депутатите продължиха разглеждането на останалите текстове от Закона за държавния бюджет за 2026 година. В пленарната зала присъства вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който следи обсъждането на финансовия закон.