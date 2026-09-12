Бюджет 2026! Какво приеха депутатите и какво отхвърлиха
В пленарната зала присъства вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев
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В пленарната зала присъства вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев
Служебният премиер издаде заповед
Предложението е на служебното правителство
Тежка катастрофа на изхода на град Исперих посока Разград отне живота на 57-годишен служител на ДАТО, съобщиха от ОД на МВР - Разград. Д.С. е бил в о...
София. Законопроектът за измение и допълнение на Закона за МВР бе приет на първо четене от депутатите в парламента.128 народни представители гласувах...
София. Възможно е да има още къртици в ДАТО, след като преди дни стана известно, че служителка е изнасяла данни за прилагане на СРС. Това стана ясно о...
Антоанета Първанова снасяла кой и защо е подслушван
София. Служителка на ДАТО е обвиняема заради нерегламентиран достъп до информация, свързана с прилагането на СРС. Това съобщиха представители на ръков...
София. С математическа формула ще се смята каква е цената за всяко едно техническо проследяване. Това стана ясно от думите на шефа на Държавна агенция...
Дулово. "Докато бях министър, в бюджета на МВР през всички тези години средствата, които бяха осигурявани за служба СДОТО, бяха не повече от 20 млн....
София. Главният прокурор Сотир Цацаров е изразил подкрепа като цяло на законопроекта за специалните разузнавателни средства, съобщиха от пресцентъра н...