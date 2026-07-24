Нов граничен пункт. Един път става най-желан

Нов граничен пункт отваря врати до края на 2029 година.

Техническият проект за липсващите 8 км от пътя между Струмяни и граничния контролно-пропускателен пункт „Клепало“ се очаква да е готов до месец, след което ще започне изграждането на пункта и довеждащата инфраструктура.

Това обяви в Благоевград заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева на пресконференция по проект „Изграждане на нов ГКПП „Струмяни – Берово“ (Клепало) между България и Северна Македония, организирана от областния управител Васил Трендафилов.

Участие в нея взеха още кметове от региона, експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“, Агенция „Митници“, представители на регионални държавни структури и други.

Стратегическо значение и финансиране

Екологичните процедури за пункта, даващи „зелена светлина“ за строителството на граничното съоръжение, свързаната с него инфраструктура и довеждащия път III-1008 от Струмяни до границата, бяха одобрени през април.

Одобрен е Вариант 1 за трасето, който предвижда по-кратко преминаване, по-малък обем строителни дейности и ограничено въздействие върху околната среда, съгласно изискванията за опазване на природата в защитената зона „Кресна – Илинденци“ от мрежата Натура 2000, в която попада част от обекта.

„Това е важен за целия граничен регион стратегически проект", каза Георгиева.

"В реализацията му ще бъдат вложени 11 млн. евро от Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България и Северна Македония 2021-2027 г., което е 30% от целия ѝ бюджет“, посочи заместник-министърът.

Тя добави, че новият граничен преход ще допринесе за сближаване на общностите от двете страни на границата, ще има добавена стойност за бизнеса и ще доведе до развитие на туризма.

„Убедени сме в полезността на този тип инвестиция. За нас е много важно, че са спазени всички екологични процедури и законови изисквания на Европейската комисия“.

Новият пункт може да заработи до края на 2029 г.

Десислава Георгиева допълни, че в момента се спазва стриктно заложеният график и всички институции са максимално мобилизирани. Очакванията са пунктът да бъде завършен до края на 2029 г.

Търсят се и допълнителни източници на финансиране за пътната връзка, тъй като тя разчита на средства от държавния бюджет. „Ако запазим темпа, ще се справим с указания срок“, подчерта регионалният заместник-министър.

Граничен пункт „Струмяни-Берово" ще осигури връзка между международните транспортни коридори 4 и 8. Проектът предвижда да има обслужващи сгради както в България, така и в Северна Македония за преминаване на пътнически и товарни превозни средства до 3.5 тона.

Пунктът ще работи 24 часа, 7 дни в седмицата. Бъдещата площадка обхваща 11 декара площ на 1300 метра надморска височина на стръмен скат, което прави изграждането предизвикателство за изпълнителите.

Програма Интеррег VI-A ИПП България – Северна Македония

Новият двустранен граничен пункт, който ще бъде разположен на територията на общините Струмяни и Берово, е стратегически проект по Приоритет 2 „По-свързан трансграничен регион“ на управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Програма Интеррег VI-A ИПП България – Северна Македония.

Водещ партньор е Областна администрация Благоевград, определена за бенефициер с решение на Министерския съвет на Република България, а партньор от страна на Република Северна Македония е Управление „Митници“.

Програмата за ТГС между България и Северна Македония се изпълнява с отлични темпове. С подписаните договори през последния месец вече са договорени 108% от средствата.

Това са над 29 млн. евро, които освен граничния пункт, се инвестират в зелена инфраструктура в градовете и подкрепят малкия и среден бизнес. Разплатени са над 22%, което е над 6 млн. евро. и се разчита на мобилизацията на всички бенефициенти за успешно управление.