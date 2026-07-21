Бюджетът влиза на второ четене с 47 предложения за промени

Проектът на Бюджет 2026 влиза във фокуса на парламентарната Комисия по бюджет и финанси, която започва разглеждането му на второ четене. Народните представители ще обсъдят общо 47 предложения за изменения и допълнения, внесени между двете четения на основния финансов закон на държавата.

Депутатите съкратиха срока за внасяне на предложения между първо и второ четене на едва пет дни, което предизвика критики от страна на опозицията.

Бюджетът предвижда дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт – най-високият за последните две десетилетия. На първо четене проектът получи подкрепата на „Прогресивна България“ и ДПС.

Въпреки критиките от опозиционните партии, управляващото мнозинство заявява, че не възнамерява да прави съществени отстъпки по основните параметри на финансовата рамка.

Сред вече одобрените предложения в комисията е увеличението на осигурителните прагове. Предвижда се от 1 август максималният осигурителен доход да достигне 2300 евро, а минималният – 620 евро.

Средствата за Националната здравноосигурителна каса също се увеличават. Макрорамката на бюджета на НЗОК възлиза на 5,2 млрд. евро, което е с 412 млн. евро повече спрямо предходната година. Размерът на здравноосигурителната вноска се запазва на 8%.

Очаква се дебатите по бюджета да бъдат сред най-оспорваните в Народното събрание, тъй като от окончателните текстове ще зависи финансовата политика на държавата през следващата година.