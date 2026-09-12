Бюджетът влиза на второ четене с 47 предложения за промени
Управляващите заявиха, че няма да отстъпят по ключовите параметри
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Управляващите заявиха, че няма да отстъпят по ключовите параметри
Разглеждат се 96 предложения - от концесия на Тотализатора до вдигане на данъка дивидент и бонуси в съдебната власт
Комисията по бюджет и финанси в парламента не прие на първо четене законопроекта
Зелена светлина за преговори със САЩ дадоха две комисии
София. Временната комисия по бюджет и финанси прие законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния резерв на Република България, съобщи...
София. Актуализацията на бюджета, приета от правителството, влиза във временната комисия по бюджет и финанси на Народното събрание. Това е трети вариа...