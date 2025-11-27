Първият евробюджет влиза на второ четене в бюджетната комисия

Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание ще разгледа днес на второ четене Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 година. Проектът на първия бюджет в евро е със заложен дефицит в размер на 3 на сто от БВП или отрицателно салдо в размер на 3,6 млрд. евро. Макроикономическата прогноза, изготвена от МФ, предвижда растеж на икономиката до 2,7 процента през 2026 г., като БВП се очаква да достигне 120,1 млрд. евро.

Финансова рамка и основни приходни политики

Предвижда се максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет догодина, да достигне 10,5 млрд. евро, в т.ч. до 3,2 млрд. евро по линия на инструмента SAFE за укрепване на европейската отбранителна промишленост. Общите разходи по консолидираната фискална програма като дял от БВП са заложени на 45,8 процента.

Ключовите приходни политики предвиждат повишаване на данък дивидент от 5 на сто до 10 на сто и увеличение на облагането за хазартните игри от 20 на сто до 25 на сто.

Сред мерките са също въвеждане на задължение за електронно отчитане на приходите от продажби чрез одобрен от НАП софтуер (СУПТО), разширяване на обхвата на стоките, подлежащи на фискален контрол.

По отношение на осигуряването, проектът залага увеличаване на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ на ДОО с 2 процентни пункта, както и увеличаване на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица от 1 януари 2026 г. на 2352 евро.

Разходна част и капиталови инвестиции

Основните разходни политики включват увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г. от 550,67 на 620,20 евро.

Предвижда се и осъвременяване на пенсиите по „швейцарско правило“ считано от 1 юли със 7,6 процента или 491 млн. евро.

Средствата за капиталови разходи през 2026 г. възлизат на 7,76 млрд. евро, като в това число са тези с национално финансиране от 3,605 млрд. евро и с европейско финансиране от 4,155 млрд. евро (включително НПВУ).

Ключови предложения за промени

Към Законопроекта за държавния бюджет за 2026 година са внесени общо 96 предложения за изменение и допълнение между първо и второ четене.

Едно от тях, внесено от Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС), Драгомир Стойнов (БСП-Обединена левица) и Йордан Цонев (ДПС-Ново начало), предвижда „Български спортен тотализатор“ да бъде предложен за концесия за срок, не по-малък от 15 години. Министърът на младежта и спорта трябва до 31 март 2026 година да публикува обявление за проучване на интереса за подаване на инвестиционни предложения.

Друго предложение от същите вносители, допълнени от Кирил Добрев и Павела Митова, предвижда повишаване на максималния размер на държавните гаранции за 2026 година от 3,8 млрд. евро до 5,8 млрд. евро.

Бюджетната комисия прие вчера на второ четене проектобюджетите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 година.

