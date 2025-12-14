Синдикатите вдигат червен флаг за бюджета

Всякакъв бюджет в момента е по-добър от това държавата да остане без бюджет и да работи на автопилот. Това е категоричната позиция на КНСБ в момент, в който политическата криза отново поставя под риск финансовата стабилност, доходите и предвидимостта за милиони българи. Според синдикатите отлагането или бламирането на бюджетната процедура би имало реални и тежки последици, които вече не са абстрактни числа, а засягат пряко хората и икономиката.

Два милиона пенсионери и стотици хиляди заети чакат решение

Главният икономист на КНСБ Любослав Костов предупреди пред БНР, че при липса на приет бюджет държавата на практика ще се върне на равнищата от януари 2025 година, без актуализация на доходи, разходи и политики. По думите му това означава замразяване на всичко предвидено и отлагане на ключови решения.

„На бюджета разчитат 2 милиона и 200 хиляди пенсионери, около 470 хиляди работещи в обществения сектор, 130 хиляди работещи в държавни предприятия, плюс майките, плюс субсидиите за общините“, подчерта Костов. Според него става дума не за абстрактна финансова рамка, а за жизнено важен инструмент, който засяга пряко огромна част от населението.

Парламентът е длъжен да довърши процедурата

От КНСБ са категорични, че оставката на изпълнителната власт не може да бъде оправдание за блокиране на бюджетния процес. Костов припомни, че бюджетът вече е минал на първо четене и че законодателната власт продължава да функционира.

„Най-логичното нещо, което може да се случи в момента, е бюджетната процедура да не бъде бламирана и да не бъде заложник на политическите игри между отделните партии. Законът за публичните финанси задължава депутатите да довършат процедурата“, заяви той и добави, че работата на парламента в този момент трябва да бъде фокусирана именно върху бюджета.

Костов изрази изненада от позицията на Фискалния съвет, който се обяви в полза на удължителен закон, като напомни, че по традиция Съветът критикува почти всеки бюджет с аргументи за високи разходи и надценени приходи.

Еврозоната, прецедентите и рискът от политическа безотговорност

Според главния икономист на КНСБ технически е възможно България да влезе в еврозоната с удължителен бюджет, но това би било лош и опасен прецедент. По думите му той не си спомня държава да е влизала в еврозоната без редовно правителство и без приет Закон за бюджета.

„Икономическата политика на страната е поставена като заложник на политически конфликти – едни хора искаха на всяка цена да бутнат правителството, без да мислят какво ще стане с бюджета, а други хвърлиха оставка и се обидиха“, коментира Костов и подчерта, че вината е на всички парламентарно представени партии.

Той изрази надежда, че все още има време за разумно решение и че в рамките на две седмици процедурата може да бъде довършена.

Дългова спирала, фискална дисциплина и предупреждение към депутатите

По отношение на опасенията за дългова спирала Костов беше категоричен, че на този етап такава заплаха няма. Според него, ако се извадят капиталовите разходи, бюджетът е практически балансиран.

„Нямаме дефицит, а сме на нула на нула. Това не е ситуация на дългова криза“, посочи той, като все пак подчерта необходимостта от умереност и фискална консолидация.

Според Костов проблемът не е технически, а политически. Той настоя, че политиците трябва да мислят отвъд тяснопартийните си интереси и предизборни обещания. В този контекст от КНСБ възнамеряват да извадят поименно всички депутати, които са отказали да приемат Закона за държавния бюджет, а след това се явяват отново на избори.

„Ако нямат срам, нека ходят на избори“, заяви той, като допълни, че не вижда основание за притеснения относно разплащанията в евро, ако бюджетът бъде приет.

