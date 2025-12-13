Антон Кутев разкри ходовете на Радев. Важните хора в новата партия

Дали президентът Румен Радев ще подаде оставка е въпрос, на който може да отговори само той. Въпросът е, ако той реши да влиза със собствен проект в политическите избори, кога ще го направи. Това знае само той. Логично е, ако прави първи стъпки, те да са след завъртането на рулетката. Той направи много важно уточнение – дали ще излезе лично. Аз също смятам, че президентът не може да излезе с проект, който да е прокси и да бъде през поставени хора. Има смисъл, ако този проект е негов. Това заяви в студиото на "Офанзива с Любо Огнянв" Антон Кутев, говорител на няколко служебни правителства назначени от Румен Радев.

В петък Народното събрание гласува оставката на кабинета на Росен Желязков. И евентуалната партия на Румен Радев, за която се говори повече от две години, отново излезе на дневен ред. В момента всички социолози и политолози правят прогнози дали Радев ще напусне "Дондуков" 2, за да се изяви на партийния терен.

При това положение стои въпросът за оставката и вече кога ще го направи. Наистина веднага след завъртането на рулетката и преди връчването на мандата е точното време, когато би могло да стане, но дали ще стане, е друг въпрос, каза още Кутев.

Той кометира възможностите за служебен премиер. Изборът е много малък, а Андрей Гюров (подуправител на Българската народна банка, който преди това бе депутат от ПП) представлява единствената много малка разлика от останалите. Той представлява друга характеристика, който обаче има други недостатъци, каза още Кутев.

Той обясни, че главният секретар на президента Цвета Тимева, която бе споменаат в ледиите като евентуално лице на президентската партия, е човек, който може да върши работа, но не вярва, че тя е важният човек в политиката там. Моето лично впечатление е, че Гълъб Донев има много по-важно място в президентството, каза още той.

Аз не мога да казвам какви ще са изборите на президента. Според мен ни предстоят промени. За мен е ясно, че тези партии са обезсмислени. Вятърът ще надуе платната на нови партии, ако не е на Радев, то ще е на някой друг, заяви Кутев.

Попитан дали ще гласува за партията на Радев на изборите или за БСП, на която все още е член, Кутев отговори: "Аз не мога да гласувам за БСП в този вид, нищо че дъщеря ми е в Националния съвет на БСП. Със сигурност бих гласувал за бъдещ проект на президента, ако има такъв. Няма да гласувам за БСП не заради Радев, а заради състоянието на партията в момента.".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com