Диана Дамянова разобличи "изпружената" социология

Така започва тази кампания - мемета, „изпружена” социология и призиви за пълно мнозинство в парламента. Това написа политическият ПР експерт Диана Дамянова в свой пост във фейсбук. Ето цялата позиция на Диана Дамянова

ДИАНА ДАМЯНОВА

Фейсбук

Хубавото на живота е , че има лица с името Фльор/че да е по-френско/, които ни го обясняват същия този живот.

А той е прост.

Правиш бюджет на мемета, разхвърляш умело меметата в тиктоците и други важни места и младите хора именно по тези мемета се ориентират, че бюджетът е ужасен и скандален и се изливат в стотици хиляди на площада.

Лошото е единствено, че следващият бюджет също ще трябва да бъде направен на мемета, че да могат без много много усилия и без да излизат от тиктоците, същите млади да го разпознаят. Но може друг да прави меметата....

Добре ще е и меметата да го определят като свински или пък слънчево –прекрасен, че да не отнемат времето на младежта от важните й тикток занимания.

Но, присъдата на стотиците хиляди, голяма част от които не работят само и онли по мемета е дадена и действията, които произтичат от присъдата са направени.

И когато някому /на управляващото мнозинство/ е гласувано недоверие, то той следва да се изтегли от властта напълно и да остави младите да управляват, да приемат бюджет, който преди това да сътворят и да осигурят финансовото бъдеще на страната през следващата евро година /ако нещо не спъне еврото де/.

Борисов няма право да участва, гласува, приема и предприема каквото и да било, поне не докато не се яви на съда на изборите.

Дава път на младите и отива на съдебен процес пред своите избиратели. Това е справедливо.

Нека Фльор се чувства освободена от тежестта на свинете и на тиквите и радостно да поведе българския народ към „светли бъднини”.

Освен меметата в тиктоците, тази кампания ще бъде запомнена и със социологията, която смята от 75%.

Не че няколко социологически агенции не бяха на терен, когато започнаха протестите, но всяка от тях, почтено си хвърли труда в кошчето, защото и един семестър в университета е достатъчен за да знаеш, че по време на бурни протести и политическо напрежение социология не се прави, че ще вземат да излязат криви резултатите.

Но, една агенция не само го направи, но и го пусна в национално обръщение, именно в пика на протестите.

Няма проблем, че и за студентите първи курс е ясно, че тези резултати са изкривени, също няма проблем, че тази агенция е свързана с т.н „добри сили” и че главните й служители се изявяват и като говорители на добрите сили. Еми, могат да носят две дини под една мишници, носят и балансират да не паднат. Както се казва то си е тяхна работа.

Но… има нещо дето е и малко моя работа. А то е как така това проучване, повтарям направено всред бушуващите протести от агенция, която по същество е страна в политическата битка, та как така, като направиш аритметичен /не сложен, дори и най-най младите и необразованите могат да броят до сто/, та като направиш сбор на резултатите на всички заявили, че ще гласуват, дори преди да го направиш, щото имаш остро око от бележките в Кауфланд, та виждаш , че те – всичките заявили че ще гласуват образуват фундаменталната цифра 75%.

Ние, изучавалите малко социология и политически науки, пък и световната практика ни е научила , че общия брой в нещо, дето го изчисляваш в проценти е 100.

Да, ама не. Тук пък си е 72% и нещо , не си дадох труд да преброя точно.

Къде са процентите господа социолози, обявяващи от екрана и работещи по поръчка на една от най-големите телевизии.

Естествено, че водещите не забелязаха липсващите 30-сетина процента нито сутрин, нито вечер, докато обилно ни запознаваха с изследването.

Но аз, понеже съм научена да мисля и да смятам, та сметнах.

По новия модел цялото се състои от 72%.

Малко ще е сложно за аритметиката от тук нататък, но това е положението.

И сега възниква въпросът: Кой държи изчезналите проценти в това, иначе много убедително изследване.

Някой, когото криете от нас и не искате да ни го покажете, или нещо друго, което дори не искам да си помисля.

Защото не е за пръв, няма да бъде и за последен път, когато българската социологията се „изпружва” в полза на своя клиент.

Но поне си е давала труда да измерва цялото като 100 процента, че ако цялото е 72 %, то поне на мен ще ми е трудно.

И така започва тази кампания.

Мемета, „изпружена” социология и призиви за пълно мнозинство в парламента.

Ех, ако можеха младежите от тикток да отменят изборите и да измислят някаква друга „още по-демократична форма” на вземане на властта чрез мемета, пък и цялото да е по-малко от половината, ех „тогава ни чака такъв живот, че само си викам дано”.

ПП. прикачвам публикуваното от самия възложител проучване, не защото мисля че не ми вярвате, а за да си го имаме тук и да го сравним с действителността, когато тя настъпи на 100%.

