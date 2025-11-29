Диана Дамянова с убийствен анализ! Все още президентът и червеният му кон

С убийствен анализ за ситуацията в държавата след протестите на ПП излезе политическият пиар Дамяна Дамянова. Ето какво написа тя във фейсбук:

ДИАНА ДАМЯНОВА

Който груб копае другиму….

Протестът се бил събудил, радостно ни информира „рупорът на демокрацията”.

И също, че започнал като протест срещу бюджета /за което в действителност си носят цялата отговорност управляващите/, той се е превърнал в протест срещу властта.

Дори ранният съботен все още президент на държавата радостно ни съобщава, че оттеглянето на бюджета /за драмите около който изцяло, ама напълно изцяло си отговаря липсата на каквато и да било комуникационна стратегия на властта/ било гражданска победа, но атаката следва да е срещу властта.

Бюджетът само бил предупреждение за това, което ни очаквало било в еврозоната с антиевропейско управление.

Всичко това е повече от отлично и процедурата по сваляне на властта е в ход.

Не че самата власт не си подложи добре с приемането на бюджет, дето самата тя многократно съобщи , че не го харесва, дори не го приема. Не че пр-ът на властта не е под всякаква критика и когато срещу нея се вдигна успешния, но дълбоко неверен аргумент, че бюджтът е черена каса на властта, или куче/ случая прасе/ касичка , властта не направи нищо за да разясни тези 10 митични милиарда, дето били скрити в черна каса.

И властта остави този път много умелата тик-ток и социална кампания на опонентите си да стигне до всеки българин. Ще ви вземат по 600 лв . на човек и ще ви откраднат 10 млд лева.

Така, докато управляващите не си харесваха бюджета, опозицията издигна, плати и реализира кампания с която унищожи морално бюджета.

И верният инстинкт на Борисов доведе до отказ от този бюджет в този вид, както и да бъде наречена процедурата по промяната /оттеглянето / му.

И тогава водещата /в организационно отношение/ опозиционна сила обяви нов протест, сиреч протести до дупка, чиято единствена задача вече може да бъде само сваляне на ненавистната власт. Точка.

Това събуди съботния президент и докато отново отива някъде да приема строя и да вдига знамена, заговори пак против властта, против еврозоната и самото евро.

Няма лошо. Отива на тържествено безмислено мероприятие, щото четенето на новогодишната реч е далечко и няма кво друго да прави, а по пътя „сипва” на властта и се надява вече насрочения протест на опозицията да доведе до нейното сваляне.

И всичко това си е съвсем в реда на нещата.

Опозицията в лицето на ППДБ иска избори, дори ако ще и това да поразклати първите месеци от престоя ни в еврозоната.

Останалата просъветска опозиция в лицето на всичките там възраждания, мечове и величия иска същото, само че ако може и без еврото, щото именно за това ги спонсорира спонсорът им.

Все още президентът иска апокалипсис … и той влиза на сцената на бял /червен/ кон.

Защото за него, все още президентът, е въпрос на политическо оцеляване да „влезе” в избори още докато е все още президент. Че после я камилата, я камиларя...

И колкото и това да изглеждаше невероятно само преди дни, то сега става напълно изпълнимо.

„Спасителят” идва и най-после ни спасява от мръсните ръце на Борисов и Пеевски.

Само че няма да стане точно така.

И не само защото „спасителят” не може да ни спаси, не само защото „спасителят” ще ни поведе при първа възможност извън Европа, не само защото единственото, което иска „спасителят” е цялата власт, а защото идването на „спасителят” ще се случи за сметка именно на тези ППДБ-та дето сега гордо стоят на 13%, а след спасителя ще се сврат в 6 /ако въобще оцелеят/, за сметка на онези възраждания, дето сега също гордо седят на 13%, но след това ще се стопят на малка но борбена партия на ръба на 4-те %, а онези с още по-китните заглавия като мечовете и величията съвсем ще изчезнат.

Защото все още президентът ще ги изпие, наведнаж и цялостно и това, заедно с въвличането на голяма група негласуващи ще го доведе близко до лидерските политически позиции.

Е да, ще изчезне и 100 годишната партия и иначе симпатичния /те се държат най-смислено щото си мългат/ ИТН.

Но... съвсем няма да изчезне ГЕРБ и хич няма да бъде погълнат от спасителя.

Доста вероятно е да се състезават за първото място в едни предстоящи избори.

Няма да изчезне и ДПС, защото то не се състои от симпатизанти, а от истински партийни /етнически оцветени/ членове и защото темпът му на вървене нагоре не само няма да бъде спрян от все още президента, а обратното.

Щото на Пеевски му трябват врагове и той магически умее да трансформира омразата към себе си в политически дивидент. И защото ролята на балансьор може изведнаж и отново да го направи много много ценен.

Така че, ако цялата опозиция успее да изнерви Борисов, то той ще хвърли оставка и ще отиде отново да спечели изборите /или почти/.

И не, Борисов не го е страх от протестите /както вероятно съм се изразявала/.

Борисов обича да го обичат и не обича да не го обичат.

И когато срещу него се изправят опоненти, готови да стимулират хората да го наричат с обидни имена, то Борисов умее да хвърля оставка и да превръща това в свой плюс.

И въобще, колкото пъти го сваляха, толкова пъти ставаше, оттърсваше се от прахта по дрехите си и пак печелеше избори.

Печели ги, но недостатъчно за самостоятелно управление. Така се произнася народът.

И в едни нови избори, предизвикани от нарастващото политическо напрежение пак няма да управлява самостоятелно.

Но... той е търпял ппдб-тата , та няма да изтърпи и един спасител ли.

А ако вземе да спечели „спасителят”ли? Възможно е.

Тогава ще бъдем управлявани от гълъби и копринковци и как беше онзи от яхтата, както и цялото това нелепо обкръжение на президента, в което свестните хора издържат най-много месец.

А, да! И ще посрещнем Путин с хляб и сол.

Ама това вече е друг разговор.

