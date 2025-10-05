Диана Дамянова унищожи ПП-ДБ! Стигнаха най-висшите форми на глупостта
Политическият пиер удари звучен шамар на "добрите сили"
До напусналите четирима: момчета, дръжте се, сега срещу вас ще се излее цялата помия, написа пиар ек...
Публикува убийствен пост във Фейсбук
Три причини за влакчето на ужасите по пътищата
Пиар експертът разпердушини Радостин Василев
Бойко Борисов умее да говори на български език и да говори на българите. "Много съм тъжен" е нещо,...
От 1 януари имаме много голям шанс за еврозоната, смята пиар експертът
Бориславова й прати тролове, изпати си