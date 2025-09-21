Диана Дамянова унищожи ПП-ДБ! Стигнаха най-висшите форми на глупостта

Има някакви степени на градация на глупостта, но по всички критерии лидерите на ДБПП стигат до най-висшите форми на глупост, а може да могат и повече. Това заяви политическия пиар и основател на „Продължаваме промяната“ Диана Дамянова във фейсбук. Тя излезе с унищожителен пост за последните дейстивя на Кики, Ники, Лена, Асен и цялата ив компания.

Ето целия пост на Диана Дамянова:

ПРОСТО ТОЛКОВА СИ МОЖЕМ

Гледах лидер на ДБ в Панорама.

Ами, човекът си го каза ясно /вероятно си е мислил, че това е чувство за хумор/, че при вота на недоверие не са разчитали на мечовете и възродените величия, а на Борисов и Пеевски.

Сиреч, могат да смятат, само не могат да мислят.

Да да!

Добрите сили са очаквали Борисов и Пеевски да гласуват срещу самите себе си, така както лидерите на „добрите сили” гласуват срещу самите себе си и се оттеглят, когато усетят, че са несъстоятелни, за да дойдат на тяхно място по-добрите.

И си мисля, че има някакви степени на градация на глупостта, но по всички критерии лидерите на ДБПП стигат до най-висшите форми на глупост, а може да могат и повече.

И сега с фактите.

1.Обвяваме Благо и Барбутов за политически затворници. И имаме аргументи. Съдът е купен, прокуратурата е на Пеевски. КПК, което сами създадохме със закон, също е на Пеевски. Имаме основание да смятаме, че ДАНС също е на Пеевски, въобще всички лоши са свързани с Пеевски.

А лоши са всички.

Пропускаме да отбележим, че когато бяхме на власт, арестувахме лидера на опозицията и то без да намесваме никакви органи, просто по свидетелски показания на Кирил Петков и чрез масово /и както вече се знае, свързано и със злоупотреба с алкохол/, насилие върху органите на реда и самия им шеф Рашков.

2.Възмутени сме от неприличния речник и агресивните подвиквания „ще те арестуват по халат” на Пеевски. А, имаше и нещо, свързано с парапет, ама то това отдавна не е обидно.

В същото време, и то преди агресията на Пеевски, в продължение на месеци провеждаме официалната политика „няма да оставим държавата да се управлява от две свине” /това често се произнася и на микрофони пред хилядна публика, която подлудява от радост от това политическо говорене/, което често редуваме с прасета и смятаме, че това е по-прилично от „ще те оправят по халат”?

Ами не, не е.

3. Възмущаваме се до дъното на душата си от действията на настоящето мнозинство, с които се цели отнемане на някакви назначения от президента и предаването им във властта на народното събрание.

И сигурно е възмутително! Защото авторите на конституцията са искали по този начин да постигнат баланс на властите.

Само че забравяме /ах ,колко е удобно/, че точно този, ама абсолютно същия текст внасяхме ние, когато бяхме на власт.

Е, тогава не е било възмутително, щото сме били ние, а не те!

И въобще, сменяме си позициите като носни кърпички, ама употребявани.

Никога не успях да разбера, каква е разликата между днешния Пеевски /враг на междуселищната система/ и Пеевски от сглобката, в чиито скут удобно бяхме приседнали.

В едно студио журналистката ми каза, че той се бил разкрил, едва след промяната в Конституцията, когато се стигнало до смените по ешелоните на властта.

И се питам, колко /ама наистина колко/ трябва да си глупав, за да влезеш в договор, ама да нямаш договор и изведнаж да се сетиш , че нямаш договор.

Всичко това, в името на висшата задача - да излъжеш негово величество избирателя, че не си в договор, макар да си в договор, ама без договор.

Сглобка, така я нарече кралицата на мисълта на ПП, така ще остане в журналистиката.

В историята няма да остане, както сглобката така и кралицата, щото в учебника по история по принцип попадат по-трайни и по-смислени неща.

След като доведохме с гласовете на нашите симпатизанти Радев до втори мандат, където над 600 000 души послушно , завладени от автентичния чар на Кирил Петков, се присъединиха към лозунга „С Вас сме, г-н президент”, въпреки че вече беше ясна геополитическата пропаст помежду ни, днес сме готови отново да прилегнем под неговото крило в битката си „срещу двете свине”.

Ама това можело да доведе до геополитическа промяна на посоката на България.

Еми, майната й на посоката!

Борим враговете един по един. Първо ще се справим със свинете, после ще я мислим посоката.

А пък и какво й е на посоката.

И без туй „добрите сили” много си падаме по държавния капитализъм на Китай.

