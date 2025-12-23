Ето го фаворитът за служебен премиер

Президентът Румен Радев обмисля отново да избере за служебен премиер шефа на Сметната палата Димитър Главчев, научи Lupa.bg от източници от президентството. Бившият кадър на ГЕРБ вече е бил начело на властта и то 2 пъти. Заместничките му в Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева също биха се съгласили да поемат държавното кормило, както и зам.-омбудсманът Мария Филипова.

Припомняме, че Румен Радев определи Главчев за служебен премиер на 9 април 2024 г. След това се спря на Горица Грънчарова – Кожарева.

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев категорично отказва днес да бъде служебен премиер. На въпрос дали би приел такъв пост той отговаря: "Категорично не. Независимостта на централната банка е основен принцип. Поставянето ѝ под съмнение би подкопало доверието не само в БНБ, но и в цялата институционална система, особено в момент на историческа промяна в паричния режим".

По този начин той сви избора на президента Румен Радев до 7 души, които останаха като възможности в т.нар. домова книга. Няколко отговорни фактора от ГЕРБ - включително Деница Сачева и Костадин Ангелов, са категорични, че председателят на Народното събрание Рая Назарян няма да стане служебен премиер. Само преди дни предварителен отказ обяви и омбудсманът Велислава Делчева.

Така възможните за поста остават подуправителите на БНБ Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и двете му заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева и зам.-омбудсманът Мария Филипова. До този момент последните три са дали да се разбере, че ако държавният глава им предложи, то биха се съгласили.

