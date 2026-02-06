Иван Таков пред СТАНДАРТ: Редовите социалисти искат от нас да пазим ценностите

Иван Таков е роден на 24 април 1979 г. в София. Завършва столичното 133-то СОУ "А. С. Пушкин". Висшето си образование получава в университета "Макгил" в Монреал, Канада, със специалност "Финанси". Има и Магистърска степен по Публична администрация.

Притежава следдипломна квалификация от БНБ.

Бил е директор в банка и е управлявал чуждестранен инвестиционен фонд.

Председател е на Градския съвет на БСП - София.

Заместник-председател на БСП в оставка.

Основател и лидер е на Движение "Бузлуджа" в БСП.

Член е на БСП от 2003 г.

Председател е на групата на Местна коалиция "БСП за България" в Столичния общински съвет.

Председател е на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност и заместник-председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет в СОС.

Четвърти мандат е общински съветник.

Имам много номинации и сърдечно благодаря за тях, но за мен лидерският пост не е самоцел, казва зам.-председателят на БСП в оставка и председател на БСП – София Иван Таков

Некомпетентността на кмета на столицата е потресаваща

Ако с бъдещия проект на Радев намерим допирни точки, ще си партнираме

Атанас Зафиров свърши своята работа

- Г-н Таков, БСП излезе от съвместното управление с ГЕРБ и ИТН с репутационни щети, които неминуемо ще понижат резултата на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Защо, вместо да сте единни и да стегнете редиците, решихте да свикате Конгрес на 6 и 7 февруари?

- Решихме да свикаме Конгрес, за да постигнем единство. Ако успеем, Вашата прогноза за нашите резултати на предстоящите избори няма да се сбъдне. Единството в партията не зависи от някакъв исторически контекст или от ретроградния Меркурий. То зависи от всички нас. Тук става въпрос за разбиране, за желание и за отговорност. Ако всеки от нас откаже да разбере и да приеме необходимостта да бъдем единни, нищо няма да ни спаси. Защото единство в партията не се създава по телевизията, по вестниците или по сайтовете. Конгресът е най-добрият инструмент за това.

Колкото до репутационните щети - да, БСП понесе такива. В крайна сметка, в политиката винаги има подобни рискове. Не понася щети само онази партия, която не прави нищо. Мисля, че ние си направихме необходимите изводи от случилото се.

- Лидерът на партията Атанас Зафиров каза, че на вота през април няма да се кандидатира за депутат като в листите ще даде път на младите. Това достатъчно ли е конгресът да препотвърди доверието към него? Защо?

- Конгресът има много по-важни задачи от това да препотвърждава доверие към някого. Вече съм го казвал, но ще повторя - ролята на Атанас Зафиров като председател на БСП беше преходна. Той трябваше да преведе партията през периода, в който тя да се освободи от тежестта на предходното ръководство. Атанас Зафиров свърши своята работа. Той се справи със задачата. Затова заседанието на Конгреса в събота и неделя въобще не е "за" или "против" Зафиров. То има за цел да създаде онова единство между нас в партията, да ни даде онази посока, която да помогне на БСП да се справи в трудна ситуация.

- Крум Зарков, вероятно Калоян Паргов, Габриел Вълков и още няколко Ваши съпартийци ще се борят за председателския пост. Зарков е краен и настоява за радикална промяна, Паргов счита, че не е днес времето за конгрес. Фактът сам по себе си ще внесе разделение. Защо си причинявате това?

- Не разбирам защо трябва във всяка ситуация и действие да търсим разделение?! Изобщо не смятам, че наличието на различни кандидати за председателския пост в БСП означава някакво разделение. Напротив! Това е показател, че БСП все още е в състояние да произведе различни представи за своето бъдеще и има личности, които да споделят тези представи. За мен използването на думи като "борба" и "борят се" за председателския пост също са крайно неприемливи. Това не е борба. Дори не би трябвало да го разглеждаме като състезание. Председателят в нашата партия е пръв сред равни. И в този смисъл за всеки е привилегия да може да представи идеите и възгледите си за развитие на партията. А след това да получи възможност да убеди делегатите, че идеите му са толкова добри, че те да го подкрепят, а след това всички заедно да ги реализираме. Защото в партията ние сме другари, не сме конкуренти. Не се борим един с друг. Да предложиш идеи, да ги отстоиш, да потърсиш подкрепа за тях от своите другари и да ги получиш - това е отговорност и голяма чест.

И понеже много говорим за единение и за разделение в последните седмици, нека да кажа още нещо - разделението не идва само по себе си. Разделение внасят хората. В този смисъл - Конгресът сам по себе си няма как да всене разделение. Ако допуснем разделение, то ще е, защото някой го иска. А аз такова нещо не съм чул от нито един от моите другари.

- Вие лично ще се кандидатирате ли за лидер на БСП и какви са мотивите Ви?

- Имам много номинации от цялата страна и сърдечно благодаря за тях. За мен обаче председателският пост не е самоцел. В момента смятам, че има по-важна функция, отредена специално за мен. С другарите полагаме усилия да подготвим един сериозен програмен документ, с който БСП да се яви на изборите. В тази посока са насочени усилията ми. Готов съм да работя с всеки от другарите, който бъде избран за пръв сред равни. Вярвам, че всеки би го направил, защото така повелява отговорността, която имаме към нашата партия.

- С появата на партията на Румен Радев се задава прекрояване на политическото пространство. Как по време на кампанията БСП хем ще казва на избирателите, че това е бил нейният президент и ще си партнира с него, хем ще гони добър резултат?

- Обективен факт е, че Румен Радев беше кандидат и два пъти беше избран за президент с гласовете на БСП. Нито той може да го промени, нито ние. В кампанията за предсрочните парламентарни избори обаче това няма никакво значение. На този терен сме конкуренти. В кампанията ние ще се опитаме много категорично да говорим на определени социални групи, да им предложим нашата идея за бъдещето на България. Ще се обърнем и ще поискаме доверието на хората на труда - на наемните работници, на малките предприемачи, на хората от свободните професии, на всеки, когото примитивният капитализъм, наложен в годините на прехода, лишава от правото на достойни старини, социална закрила и правото на лична и професионална реализация. Ако с бъдещия проект на Радев намерим допирни точки, може да си партнираме. Засега чухме, че той не подкрепя промяна в данъчната система. А ние предлагаме радикална промяна в нея с цел по-справедливо разпределение на данъчната отговорност между труда и капитала с въвеждане на прогресивен корпоративен данък. Както и по-справедливо разпределение на данъчната отговорност между богати и бедни с въвеждане на необлагаем минимум. Все още не сме чули от Радев позиция относно концесиите и приватизацията. Ние категорично настояваме разпродаването на държавата да спре. Нещо повече - държавата трябва да си върне част от активите. Ние виждаме борбата с олигархията с тези инструменти.

- Кои още могат да са бъдещите партии, които да влязат в коалиция с "БСП - Обединена левица"?

- Развитието на събитията от последната година ясно показа, че трябва да търсим пътища за солидна политическа мобилизация вляво. Опасявам се, че нито ние, нито съществуващите в момента партии в тази част на политическата карта сме в състояние да я направим. Мисля, че бъдещето на лявото минава не просто през една партия, а през много сериозно взаимодействие между партии, гражданско общество, синдикати... А, ако става въпрос за Народното събрание - единственото категорично мнение, което мога да заявя сега по отношение на коалициите е, че БСП в безпринципни коалиции не бива да участва.

- Какво ви съветват редовите социалисти? Бихте ли разказал за една такава Ваша среща?

- Искат от нас да пазим ценностите. И имат право. Защото през последните 10-15 години БСП се отдалечи от своите ценности. Отдалечи се от социаланта си база. Това е проблемът на членовете и симпатизантите, с които си говорим. Това е проблемът и на всички онези, с които в момента не можем да си говорим, защото спряха да припознават партията като защитник на техните интереси. Именно затова в момента работим по политически документ, който ще се опита да върне БСП към корените и ценностите. За да може когато отново се видим с тези хора, да им кажем - ето, върнахме се. В началото ще е само на ниво партийни документи. А дали ще успеем да се върнем и на ниво реално изпълнени политики, зависи от много неща. Включително и от същите тези наши членове и симпатизанти...

- В качеството Ви на общински съветник в София каква оценка за управлението на кмета Васил Терзиев поставяте?

- Трудно ми е да провидя управление от него, за да му поставям оценка.

- Бихте ли очертал с няколко думи решението по казусите с паркирането и с боклука?

- С няколко думи мога да кажа само едно - нерешимите казуси в Столична община стават толкова много, че скоро може като лавина да пометат кмета и неговата администрация. Паркирането, боклукът, транспортът, "Топлофикация"... В момента най-голямото ми притеснение е свързано с опасността отново да се стигне до блокаж на градския транспорт в София. Ситуацията е изключително тежка. Няма приет държавен бюджет за 2026 година, съответно няма и общински. Оттам ги няма и средствата, които бяхме предвидили за транспорта в София. Кметът бездейства по същия начин, по който го правеше точно преди година. Тогава това доведе до едноседмичната стачка на транспортните работници. В Столичния общински съвет и аз като председател на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност търсим начини за справяне със ситуацията. Организирахме среща в Народното събрание, за да обсъдим възможностите за държавна помощ, без да има гласуван държавен бюджет. По кризата с боклука също няма решение. Кметът не предлага план, а говори объркано и заблуждава гражданите. Предприема действия на ръба на закона, за да отлага катастрофата. Некомпетентността му е потресаваща, а най-лошото е, че резултатът от нея е истински геноцид върху софиянци.

