Достоен държавен глава! БСП даде пълна подкрепа на Илияна Йотова
Социалистите вече подготвят кампанията, но оставят на президента свободата да избере сама своя кандидат за вицепрезидент
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Социалистите вече подготвят кампанията, но оставят на президента свободата да избере сама своя кандидат за вицепрезидент
Лидерът на БСП отрече да е обсъждан за вицепрезидент и остави избора на партньор в ръцете на кандидатката
Лидерът на социалистите проведе среща с ръководители и активисти на партията
Откри кампанията на социалистите в Перник
Социалистите обещават битка срещу „узурпираната прокуратура“ и промяна във ВСС
ИТН отстреля вицепремиер, погна двама министри, Гюров се крие
В безпринципни коалиции партията ни не бива да участва
Макрон все още не е назначил нов министър-председател
В една структура на на социалистите стана земетресение
Останаха недоволни от участието й в сутрешен блок
272 знакови социалисти се подписаха под Предложение за предсрочно прекратяване мандата на Корнелия Нинова
Държавният глава Румен Радев прояви трезва преценка и здрави нерви
Дишат във врата на БСП
В резолюцията социалистите заявяват готовност да спечелят европейските избори
Имаме едно тотално добре непредставено икономическо мнозинство
Облагородиха парка пред мемориален комплекс "Балванска битка"
Ние си правим нашия вътрешен анализ, каза той
Крум Зарков с предупреждение към социалистите
Тя е загубила 16 избора, а е спечелила само 1 - президентския, твърдят членове на партията
Днес не е време да се харесваме, а да работим, каза социалистът във видеообръщение