Крум Зарков каза какво отличава БСП от другите на вота

„Видяхме, че в нашите листи има спортисти, юристи, бъдещи парламентаристи, но най-вече социалисти. Ако някой е имал съмнение, от вчера е ясно, че в 24-те номера, които ще се появят в бюлетината на изборите, ще има само един, който е за лявата партия – номер 5.“

Това заяви по време на откриването на кампанията на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА в Перник председателят на БСП Крум Зарков.

По думите му в програмите на всички други партии – и по-нови и по-стари, е заложен същият подход към политиката, обществото и държавата, който се прилага у нас в последните 25 години.

„Този подход залага на технократското, на експертното, на техниката, и крие страхът да се взимат ясни и системни решения. Подход, при който, за да спечели някой, друг трябва да загуби“, категоричен бе той.

Крум Зарков сподели, че е бил в залата по борба на водача на листата на левицата в областта Иво Ангелов и е видял как тренира децата.

„Помислих за победите и успехите му, но и за всички световни и европейски шампиони, които са останали неосъществени поради липсата на шанс, на равен старт и на равни възможности. За съжаление това не касае само спорта. Колко български граждани са в чужбина, защото не могат да се реализират тук? Сега ни предлагат още от същото, отчасти с нови лица. Само по един начин можем да решим проблемите си и да не ходим през 8 месеца на избори – като изберем лявата, социалистическата политика.“, заяви председателят на БСП.

Зарков обясни, че покачването на цените на горивата е видимо за всички и макар сега тази тенденция да е подсилена от войната, тя е непрекъсната. „След всяка криза – Ковид или война, управляващите предлагат компенсации. Те са задължителни, но не решават проблема.“, наблегна той.

Според него е нужен системен подход – да се видят стратегическите ресурси на страната, каквато е една огромна рафинерия. Зарков подчерта, че трябва да спрем да се отнасяме към нея спрямо конюнктурата – вътрешна или външна, за да можем да реагираме на такива кризи и да има осигурено гориво на нормални цени. По думите му за цените на храните такъв системен подход би могъл да бъде скъсяването на веригите на доставки.

Зарков бе категоричен, че България вече има нужда от нов вид управление. „Ще докажем, че справедлива България е възможна.

Че България, в която се печели с усилия като на Иво, а не с хитрини, е възможна. Че има хора, които са готови да рискуват всичко, за да я постигнат.”

Председателят на Младежкото обединение в БСП и водач на листата ѝ в 23-МИР Габриел Вълков заяви: „Поздравявам Иво за неговите заслуги към страната ни. Благодарение на него българският химн е озвучавал различни кътчета по света. Заради хора като него вървим с високо вдигната глава. Продължавай смело напред.“

Председателят на Делегацията на българските социалисти в ЕП Кристиан Вигенин заяви твърдата подкрепа и солидарност на Партията на европейските социалисти за БСП – ОЛ, особено в кампанията за предстоящите парламентарни избори. „Когато една партия от нашето семейство има нужда от подкрепа, всички застават зад нея. Заедно винаги сме по-силни“, подчерта той.

