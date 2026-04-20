Фон дер Лайен поздрави Радев

Урсула фон дер Лайен очаква с нетърпение сътрудничеството с Румен Радев. Председателят на Европейската комисия поздрави Радев като победител след парламентарните избори у нас.
"България е горд член на европейското семейство и игре важна роля в справянето с предизвикателствата пред нас. Нямам търпение да работим заедно за просперитета и сигурността на България и Европа", написа в Х Фон дер Лайен.
Congratulations to Rumen Radev on his victory in the parliamentary elections.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 20, 2026
Bulgaria is a proud member of the European family and plays an important role in tackling our common challenges.
I look forward to working together, for the prosperity and security of Bulgaria and…
