Общество

Министър Георги Пеев: Новите влакове Алстом вече пристигат

Предстои още много работа преди да започнат да возят пътници, каза още той

Министър Георги Пеев: Новите влакове Алстом вече пристигат
04 юни 26 | 18:26
453
Агенция Стандарт

След години на недостиг на инвестиции в железопътния транспорт, част от новите влакове пристигат в България. В същото време отговорността на институциите не е само да съобщават добрите новини, а и да посочват предизвикателствата, които трябва да бъдат преодолени. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев на среща с Петя Петкова представител на Алстом за България и Роберто Сачоне, управляващ директор по обслужването за Румъния, България и Молдова.

Министър Пеев подчерта, че е необходима още по-усилена координация, за да бъдат ускорени предстоящите процедури и новите мотриси да започнат да превозват пътници безопасно и навреме.

„С моя заповед беше създаден разширен екип, в който са включени представители на Министерството на транспорта и съобщенията, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, НКЖИ и БДЖ за контрол по договорите за доставка на нови влакове до тяхното приключване. Сериозно внимание ще бъде обърнато и на опазването на подвижния състав, защото има множество сигнали за вандализъм, който не трябва да бъде допускан“, каза още той.

До момента в България са доставени 2 електрически мотрисни влака „Алстом“.

Представителят на компанията Петя Петкова информира, че на 17 юни се очаква одит на резултатите от тестовете, през юли – на типа превозно средство, а след това предстои сертифициране. До 31 август ще има един напълно регистриран влак, останалите ще са в България и ще бъдат приемани поетапно.

Изпълнителят предвижда две бази за поддръжка – едната се изгражда в района на Световречане, а другата е съществуваща, в района на Пловдив.

С доставката на новите влакове по Националния план за възстановяване и устойчивост, започва дългоочакваното обновяване на остарелия подвижен състав, подчерта транспортният министър.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема общество
Още от Общество
Коментирай
2 Коментара
ПРОВЕрка ЗА Ограбване на над 19 000 000 000 в съучастие с БОРИСОВ,Желязков и други наркоманизирани незаконни на власт в СОФИЯ
преди 18 часа

НЕВЕРОЯТНИ ЩЕТИ НАНАСят на БЪлгария след окупация на власта от наркомани начело с БОРИСОВ. НЯКОЛКО ПЪТИ ДАВАХА Съобшения за ограбени над 7 500 00 000 уж за БДЖ Пътнически превози .НЯМА И ЕДИН ДОставен годен вагон.Сега ограбват над 1 000 000 000 ЕВРА ОТ НАРОДА ЗА СЪМНИТЕЛНИ ВЛАКЧЕТА ДОставяни КОРУПЦИОННО ПРЕЗ ЕДИН РУМЪНЕЦ .

Откажи
ВНИМАНИЕ ГОТВЯТ ОТРАВЯНЕ НА МИЛИОНИ БЕЗМИЛОСТНО ВЕче отровили ДАНС,Депутати, НСО
преди 18 часа

ДА СЕ направят тестове за наркотици на всички ДЕПУТАТЧЕТА/ Всички се следят поименно като наркоманизирани НЕЗАКОННИ Вкарани с изборни измами и фалшификации. НА всички началници на служби . НА всички от ДАНС,НСО, ПРЕзиденството. НА всички прокурори, съдии,адвокати..ДОкладваха преди малко за доставени по жестоки спец наркотици за отравяне на милиони вкл армия,полиция, депутатчета, министри,бюрократи..

Откажи