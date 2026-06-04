Министър Георги Пеев: Новите влакове Алстом вече пристигат

След години на недостиг на инвестиции в железопътния транспорт, част от новите влакове пристигат в България. В същото време отговорността на институциите не е само да съобщават добрите новини, а и да посочват предизвикателствата, които трябва да бъдат преодолени. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев на среща с Петя Петкова представител на Алстом за България и Роберто Сачоне, управляващ директор по обслужването за Румъния, България и Молдова.

Министър Пеев подчерта, че е необходима още по-усилена координация, за да бъдат ускорени предстоящите процедури и новите мотриси да започнат да превозват пътници безопасно и навреме.

„С моя заповед беше създаден разширен екип, в който са включени представители на Министерството на транспорта и съобщенията, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, НКЖИ и БДЖ за контрол по договорите за доставка на нови влакове до тяхното приключване. Сериозно внимание ще бъде обърнато и на опазването на подвижния състав, защото има множество сигнали за вандализъм, който не трябва да бъде допускан“, каза още той.

До момента в България са доставени 2 електрически мотрисни влака „Алстом“.

Представителят на компанията Петя Петкова информира, че на 17 юни се очаква одит на резултатите от тестовете, през юли – на типа превозно средство, а след това предстои сертифициране. До 31 август ще има един напълно регистриран влак, останалите ще са в България и ще бъдат приемани поетапно.

Изпълнителят предвижда две бази за поддръжка – едната се изгражда в района на Световречане, а другата е съществуваща, в района на Пловдив.

С доставката на новите влакове по Националния план за възстановяване и устойчивост, започва дългоочакваното обновяване на остарелия подвижен състав, подчерта транспортният министър.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com