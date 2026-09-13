Новите влакове тръгват, големи промени с метрото
След 20 години, 20 нови влака поемат по жп релсите
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След 20 години, 20 нови влака поемат по жп релсите
Предстои още много работа преди да започнат да возят пътници, каза още той
Васил Терзиев обяви подмяна на част от стария подвижен състав и разширения към „Гео Милев“, „Младост“ и „Студентски град“
Планираната продължителност на договорите е 12 години.
Чешки влакове ще возят пътници от есента на 2026 г., съобщиха от "Метрополитен"
Два допълнителни нощни бързи влака между София и Варна пуска "БДЖ-Пътничеки превози" от 13 юли до 21 септември. От 15 до 31 юли без събота и неделя до...
Родният превозвач не може да изплаща заема за закупуването им