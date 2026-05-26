Софийското метро влиза в нов етап със свежи влакове и още станции

Метрото на София започва да сменя част от най-старите си влакове, след като четири нови композиции „Шкода“ влизат в експлоатация по линиите 1, 2 и 4. Това обяви кметът Васил Терзиев при представянето им в метродепо „Обеля“, където вече са доставени седем от общо осемте поръчани мотриси.

Последният влак се очаква през юни, а новите композиции трябва да осигурят по-удобно пътуване за десетки хиляди пътници дневно. Те са климатизирани, оборудвани са с видеонаблюдение и ще поемат част от натоварването на ключовите линии в столицата.

„Всички тези десетки хиляди хора, които ползват метрото, ще могат да се придвижват при много по-приятни условия“, заяви Терзиев. По думите му подмяната на влаковете не е само техническо обновяване, а част от по-широка промяна в градския транспорт, която трябва да направи метрото по-привлекателна алтернатива на придвижването с автомобил.

Снимка: БТА

Кметът подчерта, че метрото остава един от големите приоритети на Столичната община. Тази година се очаква да бъдат открити три нови метростанции, а през 2027 г. планът е мрежата да бъде разширена с още шест станции в посока „Гео Милев“ и „Младост“. Отделно трите станции към „Бесарабия“ и „Владимир Вазов“ трябва да бъдат въведени в експлоатация в края на лятото.

Паралелно се движат и други участъци от бъдещото разширение. Терзиев съобщи, че се работи по избор на изпълнител и подписване на договор за трасето по бул. „Царица Йоанна“. В ход е и проектирането на разклонението към „Студентски град“, което е сред най-очакваните направления заради силното натоварване в района.

Обновяването няма да спре само с влаковете „Шкода“. По линия 3 предстои въвеждането в експлоатация на нови композиции „Сименс“, както и подписване на договор за доставка на още осем плюс още осем метровлака. Целта е подвижният състав на столичното метро постепенно да бъде изцяло обновен.

„Метрото е такава система, в която всяка една допълнителна спирка помага на все повече хора в целия град да го ползват“, каза Терзиев. Той добави, че общината работи и по по-добра връзка между подземния и наземния транспорт чрез промени в автобусни и трамвайни линии, така че новите станции да не останат изолирани от останалата мрежа.

Снимка: БТА

Вицепремиерът Атанас Пеканов определи проекта като един от най-ясните примери за практическата полза от европейското финансиране. По думите му средствата са осигурени и по линия на Плана за възстановяване и устойчивост. „Това е Европа, която искаме да виждаме - конкретни решения, не нещо абстрактно и неясно, а нещо, което ни свързва“, заяви Пеканов.

Той свърза проекта и с по-широкия дебат за бъдещето на европейската кохезионна политика. Пеканов посочи, че България ще настоява средствата за регионално развитие да не бъдат намалявани през следващия програмен период. По думите му десет държави подкрепят идеята в новия бюджет да има повече пари за кохезия, а темата ще бъде поставена на срещи в Брюксел с европейски комисари.

На представянето в метродепо „Обеля“ присъстваха още заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, изпълнителният директор на „Метрополитен“ Николай Найденов, проф. Стоян Братоев, общински съветници и представители на „Шкода България“.

