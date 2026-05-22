Тротинетките на прицел след стотици нарушения в София

Повече от 440 фиша са съставени в София от началото на април досега при съвместни проверки на Общинска полиция и СДВР срещу нарушения с електрически тротинетки. Контролът обхваща различни райони на столицата и е насочен към една от най-рисковите точки в градското движение - сблъсъка между бързите индивидуални превозни средства, пешеходците и автомобилния трафик.

Данните съобщи заместник-кметът по сигурността Лъчезар Милушев. Проверките ще продължат и през следващите месеци, особено там, където движението е най-интензивно.

Санкции и предупреждения в най-натоварените зони

Най-често нарушенията се засичат по тротоари, около кръстовища, в пешеходни пространства и паркове. Именно там електрическите тротинетки най-лесно се превръщат от удобен градски транспорт в риск за минувачите, особено когато се управляват бързо, невнимателно или от повече от един човек.

Сред най-разпространените нарушения са превишена или несъобразена скорост, липса на внимание към пешеходците, возене на двама души на едно превозно средство и управление от лица под 16 години. От общината посочват, че целта не е само наказание, а промяна в поведението на водачите.

Общината залага и на разяснителна кампания

Паралелно със санкциите продължава и раздаването на информационни листовки. От началото на кампанията са разпространени над 6000 материала с правила за движение на електрически тротинетки и велосипеди, задължения на водачите и основни изисквания за безопасност.

„Периодично извършваме проверки съвместно със СДВР и продължаваме инициативата за раздаване на информационни листовки. Целта не е единствено да се налагат санкции, а да се повиши културата на движение и отговорността на водачите. Това е важно както за личната безопасност, така и за сигурността на останалите граждани“, заяви Милушев.

Какво забранява законът

Правилата за електрическите тротинетки са записани в Закона за движение по пътищата, но според контролните органи често се нарушават или се спазват само частично. Водачите трябва да използват предпазна каска, максималната разрешена скорост е до 25 км/ч, а говоренето по мобилен телефон по време на движение е забранено, освен чрез устройство за свободни ръце.

Забранено е и карането през тъмната част на денонощието. Тези изисквания са особено важни в градска среда, където тротинетките се движат в близост до пешеходци, автомобили, велосипеди и обществен транспорт.

Тротинетките остават част от града, но при правила

Столичната община заявява, че подкрепя използването на индивидуални електрически превозни средства като алтернатива за придвижване в града. В същото време институциите настояват, че тази свобода върви със отговорност към останалите участници в движението.

Затова Общината и СДВР ще продължат едновременно контролните действия и информационните кампании. Целта е електрическите тротинетки да останат удобен начин за придвижване, без да се превръщат в ежедневна опасност по тротоари, пешеходни алеи и натоварени градски пространства.

