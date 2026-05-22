София обявява първите резултати за яслите и градините

Първото генерално класиране за прием в детските градини и ясли в София ще бъде направено днес от 13:00 ч. в Столичната община. Общинската администрация ще представи резултатите, актуалните данни за приема и указанията за следващите действия на родителите.

Процедурата идва след удължаване с две седмици на срока за преглед и редакция на кандидатурите. Решението беше взето, за да има повече предвидимост за семействата, докато се чакаше произнасянето на Върховния административен съд по новата наредба за прием.

Столичната община измести графика в началото на май, като даде допълнително време на родителите да прецизират желанията си за градини и ясли. Така първото класиране беше насрочено за 22 май, второто - за 5 юни, а третото - за 19 юни. Целта беше кампанията да не бъде поставена под напрежение от съдебната неяснота около новите правила.

Новата наредба за прием вече ще се прилага в пълния си обхват. Това стана ясно, след като Върховният административен съд остави в сила действието на разпоредбите, които първата инстанция беше спряла временно. Така правилата, приети от Столичния общински съвет през март 2026 г., остават валидни за настоящата кампания.

Днешното класиране е ключов момент за семействата, които чакат място в общинските детски заведения. След обявяването на резултатите родителите ще трябва да следят сроковете за записване и следващите класирания, защото всяко незаето или отказано място ще бъде преразпределяно в следващите етапи. Очаква се Столичната община да даде и допълнителна информация за организацията на приема след първото разпределение.

