Задържаха двама украинци след стрелбата в центъра на Варна

Двама украински граждани са арестувани след стрелбата в центъра на Варна, при която 73-годишна жена беше ранена от рикоширал куршум.

Инцидентът е станал на 8 май след конфликт между двамата мъже, за който първоначалните данни сочат, че е бил от личен характер. Спорът бързо е преминал във физическа саморазправа, а единият участник е извадил огнестрелно оръжие и е стрелял.

След близо две седмици укриване двамата са задържани при полицейска операция в Пловдив.

Пострадалата жена не е била част от конфликта. Тя се е намирала наблизо и е седяла на пейка, когато куршумът е рикоширал и я е улучил в ръката. След стрелбата е била откарана в болница, а лекарите са съобщили, че няма опасност за живота ѝ.

Случаят предизвика тревога заради мястото на инцидента - оживена градска зона, в която случайни минувачи са се оказали изложени на пряка опасност. Разследващите изясняват как точно е възникнал конфликтът, какво оръжие е използвано и как двамата мъже са успели да напуснат района след стрелбата.

Следите на заподозрените са отведели полицията до Пловдив, където те са били открити и задържани. Работата по случая продължава, като предстои да се уточни ролята на всеки от двамата в инцидента и действията им след напускането на мястото на стрелбата.

