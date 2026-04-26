Лекарите с най-нови данни за детето от инцидента на НДК

Липсва промяна в състоянието на 14-годишното момче, пострадало при инцидент в района на Националния дворец на културата на 24 април, съобщиха от УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“. Детето остава в детската реанимация в изключително тежко състояние след спешна и продължителна операция, извършена от екип неврохирурзи.

То е било прието в кома с тежка травма след падане от височина. Медиците продължават борбата за живота му, но към момента няма подобрение.

Инцидентът е станал в петък в района на Националния дворец на културата, където по данни на МВР момчето е паднало от парапет. То е било транспортирано в лечебното заведение и настанено в детска противошокова зала в критично състояние.

От НДК съобщиха, че е започнала вътрешна проверка на състоянието на съоръженията в района. Целта е да се установи дали има пропуски в безопасността, които да са допринесли за тежкия инцидент.

