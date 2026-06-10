Внимание, софиянци! Цял ден без вода в един район

Жителите на столичния квартал „Лев Толстой“ трябва да се подготвят за продължително спиране на водата на 11 юни. От 09:00 до 21:00 часа ще бъде прекъснато водоподаването заради реконструкция на уличен водопровод по бул. „Генерал Жостов“, съобщиха от Софийска вода.

Засегнати ще бъдат клиентите в района между ул. „Генерал Жостов“, ул. „Република“, бул. „Ломско шосе“, ул. „Военна рампа“, ул. „Елов дол“ и бул. „Рожен“.

От дружеството уточняват, че ако ремонтните дейности продължат повече от 12 часа, ще бъде осигурено алтернативно водоснабдяване с водоноска на бул. „Генерал Жостов“ при кръстовището с ул. „Йордан Хаджи Константинов-Джинот“.

Според „Софийска вода“ ремонтът ще подобри управлението на водопроводната мрежа и ще помогне за ограничаване на бъдещи аварии и прекъсвания на водоснабдяването.

Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 0800 121 21 или чрез виртуалния информационен център на дружеството.

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