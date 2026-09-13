Без вода днес в част от София
Ако ремонтът продължи повече от 12 часа, ще бъде осигурена водоноска
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Ако ремонтът продължи повече от 12 часа, ще бъде осигурена водоноска
Реконструкция на уличен водопровод спира водоснабдяването в части от „Манастирски ливади“ и целия квартал „Гоце Делчев“
Заради ремонт квартал остава на сухо
Ремонт на водопровод ще остави без вода жилища, училище и детска градина
Той приключил с компанията преди 3 години
Причината са строително-монтажни работи по част от водопроводите
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа
Вода няма да има от 09:30 до 21:30 часа за клиентите на „Софийска вода“
Ако спирането продължи над 12 часа, ще бъдат осигурени водоноски
Електрохолд, Софийска вода и Топлофикация София с обща брошура
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване
Столичният общински съвет утвърди смените на последната си сесия
Новата цена ще бъде близо три пъти по-ниска от определената като социално поносима, твърдят от КЕВР
Кой остава без вода
За местните избори не сме обсъждали стратегия, обясни кметът на София
Екипите на Софийска вода правят всичко възможно да локализират аварията
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа
Налага се спиране на водоподаването от 10:00 до 17:00 часа на клиентите на „Софийска вода”
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа
Поради ремонтни дейности на водопроводната мрежа утре на места