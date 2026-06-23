Без вода днес в част от София

Жители на столичния квартал „Курило“ в район Нови Искър ще останат без вода заради строително-ремонтни дейности по водопроводната мрежа.

По информация на Софийска вода водоподаването ще бъде прекъснато от 9:00 до 17:00 часа в района на:

ул. „Розова долина“ – от ул. „Беласица“ до ул. „Искърско дефиле“

ул. „Бреза“ – от ул. „Розова долина“ до ул. „Момина сълза“

От дружеството уточняват, че ако ремонтът продължи повече от 12 часа, ще бъде осигурена водоноска на кръстовището на ул. „Беласица“ и ул. „Розова долина“.

Според „Софийска вода“ дейностите са част от мерки за подобряване управлението на водопроводната мрежа и ограничаване на бъдещи аварии и прекъсвания на водоснабдяването.

Гражданите могат да получат допълнителна информация на телефон 0800 121 21 или чрез Виртуалния информационен център на Софийска вода.

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