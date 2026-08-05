Нови факти за фентанила. Селскостопанската академия проговори

Селскостопанската академия (ССА) потвърди, че имотът, в който бе разкрита нелегална лаборатория за производство на фентанил, е нейна собственост. Според официална позиция на висшето учебно заведение обектът е отдаден под наем след проведена редовна тръжна процедура през юни 2024 г.

От там пояснили, че действащият договор е сключен на 26 юни 2024 г. за срок от пет години. Според неговите клаузи наемателят е задължен да ползва имота само по предназначение, няма право да го преотдава на трети страни, а носи и отговорност за дейностите, извършвани в него.

По-рано днес Столична община отрече да е собственик на имота. Във връзка с разпространената информация, че имотът, в който е открита нелегалната лаборатория за производство на фентанил, е собственост на общината, оттам заявили категорично: „Във връзка с разпространената информация, че имотът, в който е разкрита нелегалната лаборатория за производство на фентанил, е собственост на Столична община, заявяваме категорично, че това твърдение не отговаря на фактите“.

Вчера ГДБОП разкри незаконната фабрика за наркотици в имот, разположен в затънтена част на квартал „Факултета“.

От кадастралните регистри се вижда, че собственик на имота е Селскостопанската академия (Национален център по аграрни науки) — бюджетна организация към министъра на земеделието и храните, а не Столична община, добавили от общинската администрация.

Съществуват и документи за отдаване под наем на имота. По този повод от Столична община посочват, че общината не е страна по договори за наем, управление или стопанисване на този имот и по никакъв начин не носи отговорност за начина, по който той е бил използван.

Според първоначалните данни лабораторията захранвала с опасната дрога цялата страна, а от нея излизали между 6 и 10 килограма фентанил дневно.

Главният секретар на МВР главен комисар Любомир Николов обясни, че разбитата от ГДБОП фабрика за производство на фентанил е била следена от април. Тогава са били заловени 4 сделки с дрогата, които показали, че наркотикът, разпространяван в цялата страна, се зареждал именно от лабораторията в столичния квартал „Факултета“.

Той обясни, че лабораторията функционирала единствено в сутрешните часове — между 5 и 7,30 ч. През това време там се произвеждали около 6 до 10 кг фентанил, който след това тръгвал по цялата страна.

Информацията е по данни на разследването, че групата от седем души е държала монопол върху производството и е работела единствено за пазара в България. До момента няма данни за засечен фентанил нито на входните, нито на изходните пунктове на страната.

Именно затова Николов изрази надежда, че от утре всички зависими от фентанил ще изпаднат в абстиненция. Той многократно подчерта, че тази субстанция е най-опасната позната дрога.