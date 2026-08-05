Застреляха TikTok инфлуенсър на живо

Мексиканският TikTok инфлуенсър Сесар Гастелум беше убит, докато излъчваше на живо в социалната мрежа. Нападението е станало във вторник вечерта в квартал Трес Риос в град Кулиакан, щата Синалоа.

По данни на местните власти Гастелум снимал видео с двама свои приятели пред заведение за бързо хранене, когато двама мъже с мотоциклет спрели до3 тях. Един от нападателите слязъл и стрелял по инфлуенсъра от близко разстояние, след което двамата избягали.

Младият мъж имаше над половин милион последователи в TikTok, където публикуваше предимно комедийни видеа.

Първоначално полицаите предположили, че жертвата е куриер, тъй като той и приятелите му били облечени с яркооранжеви якета и чанти, подобни на тези на доставчиците на храна. По-късно самоличността му била установена.

Районът е бил отцепен, а криминалисти са иззели гилзи и преглеждат записи от охранителни камери в опит да установят извършителите. До момента няма задържани.

Все още не е ясно дали Гастелум е получавал заплахи. В профила си в Instagram той често публикувал снимки от пътувания, нощен живот и луксозни автомобили.

Случаят напомня за убийството на 23-годишната TikTok инфлуенсърка Валерия Маркес, която беше застреляна по време на живо излъчване в салон за красота през миналата година.

Гастелум е публикувал и снимка от гроба на друг известен мексикански инфлуенсър – Леобардо Айспуро, известен като „El Gordo Peruci“, който беше убит през декември 2024 г. Според разследващите тогава престъплението е било свързано със съперничеството между две фракции на наркокартела Синалоа.

Насилието в щата Синалоа, чиято столица е Кулиакан, рязко ескалира след разцеплението между групировките „Лос Чапитос“ и „Ла Майиса“ през септември 2024 г. Оттогава регионът е арена на поредица от въоръжени нападения и убийства.