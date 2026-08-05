НИМХ обяви жълт код в 23 области. Сутрин жега, следобед бури

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за високи температури за 23 области в страната. Предупреждението е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Шумен, Търговище, София, София-област, Перник, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Ямбол, Сливен и Бургас.

Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност, съобщиха от от НИМХ. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 32°. Атмосферното налягане ще се понижи и ще се доближи до средното за месеца.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури няма да паднат под 20°, максималните ще бъдат 29°-31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 17°.

В петък и събота ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста, а в петък, главно над западната половина от страната и Североизточна България - и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там, с по-голяма вероятност в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В нощните часове ще бъде почти тихо, през деня вятърът ще бъде слаб до умерен, предимно от североизток, в западната половина от страната - временно от север-северозапад. Дневните температури ще останат без съществена промяна, предимно между 32° и 37°, високи - до 34°-35° ще бъдат и по Черноморието.