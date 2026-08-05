Червен код на Балканите! Има ли опасност за България

Горещата вълна обхвана и Балканите, а редица страни в региона се борят с мащабни горски пожари и екстремни температури. Огнените фронтове налагат евакуации и поставят под напрежение службите, докато властите предупреждават, че рискът остава висок заради продължаващите жеги и сухото време, предава БТА.

Гърция

Ситуацията с пожарите в Гърция продължава да е усложнена, съобщават гръцките медии. Големият пожар, бушувал в продължение на пет дни северозападно от Атина, е овладян, но пожарни екипи са на място, за да предотвратят евентуално възобновяване на огъня, предаде АНА-МПА. Днес ще се проведе междуведомствена среща под председателството на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, съобщава електронното издание на в. "Прото тема". На срещата ще бъдат обсъдени мерки за справяне с последствията от големия пожар в района на столицата. Ще се обсъдят и обезщетенията за засегнатите от пожарите.

Огледите на щетите вече са започнали, съобщава обществената телевизия ЕРТ. Държавата ще покрие на 100 процента ремонта и възстановяването на жилища и сгради, а в случай че е опожарен основен имот ще се отпусне помощ в размер до 6000 евро. Според данни на службата за бързо картографиране Коперник и Европейската информационна система за горските пожари (ЕФФИС) 42 на сто от горските масиви в област Атика, където се намира и столицата Атина, са унищожени в последното десетилетие, съобщава телевизия "Антена". От 2017 г. до 2026 г. пожари са изпепелили над 800 000 декара горски площи.

Данни на пожарната служба показват, че от началото на годината до 4 август за предизвикване на пожари са наложени общо 660 глоби на стойност един милион евро, а 264 души са били арестувани.

В четири района на страната има предупреждение за висок риск от пожари и днес. Червен код е обявен за областта Атика, Централна Гърция, включително остров Евия, както и за островите Лесбос и Хиос в Северно Егейско море. Властите призоваха гражданите и туристите да бъдат изключително внимателни и да избягват всякакви дейности, които могат да предизвикат пожар. От министерството напомниха, че трябва да се спазват всички указания при извънредни ситуации, включително предупрежденията, изпращани чрез системата за спешни съобщения 112.

Албания

Албанските власти мобилизираха 727 служители през последните 24 часа за справяне с 20 огнища на горски пожари в различни части на страната, предаде за БТА албанската агенция АТА, цитирайки министъра на отбраната Ермал Нуфи.

В подкрепа на местните екипи за реагиране при извънредни ситуации се включиха 128 военнослужещи от албанските въоръжени сили, както и два пожарни автомобила, една линейка и три хеликоптера на военновъздушните сили, каза Нуфи.

Министърът високо оцени усилията на пожарникарите, военнослужещите и другите екипи за спешно реагиране, участващи в операциите по гасене на пожари, и благодари на всички, мобилизирани още от началото на летния сезон на горските пожари.

Албания е изложена на повишен риск от горски пожари през горещите и сухи летни месеци, като пожарникарите и въоръжените сили редовно се включват в подкрепа на местните власти при мащабни пожари.

Хърватия

Горещата вълна в Хърватия продължава, а днес температурите на места ще достигнат до 39 градуса, а за Загреб се очакват дори 40⁰ С. Издаден е червен код за екстремно високи температури в цялата страна за днес и утре, съобщава хърватската национална телевизия ХРТ.

Промяна на времето се очаква в петък, когато се очакват дъжд и гръмотевици, а заедно с това ще последва и спадане на температурите.

Държавният хидрометеорологичен институт в Хърватия обяви червен код за екстрмни горещини, който ще остане в сила днес и утре.

Продължителната гореща вълна и високите температури влияят върху организацията на дейностите по железопътната инфраструктура и поради възможни деформации на релсите изискват засилен надзор на състоянието на линиите, за да се запази безопасността на железопътния транспорт, предаде ХРТ, като цитира съобщение на Хърватската железопътна инфраструктура.

По време на периоди с екстремно високи температури се провежда засилен надзор на състоянието на линиите. Ако се забележи някаква нередност, веднага се въвеждат мерки за сигурност – най-често временно ограничение на скоростта или затваряне на коловоза до отстраняване на дефекта, се подчертава в съобщението.

България

В страната ни засега ситуацията е нормална. Жълт код за горещо време е обявен за днес в 22 области на страната, като се очакват максимални температури от над 35 градуса. Това съобщиха на сайта си от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предупреждението е в сила за областите: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

Имаше огромен пожар край пловдивското село Стрелци, но от снощи той вече е локализиран, на място има няколко пожарни екипа.

Пожарът възникна вчера, около 16:00 ч., в близост до изоставени стопански постройки. Той обхвана 2000 дка сухи треви, смесена гора, изоставени лозя и земеделска територия. В потушаването му се включиха 10 екипа на пожарната, хеликоптер от 24-та авиобаза Крумово и доброволни формирования.