Магнитна буря удря Земята! Колко време ще ни мъчи

На 2 август се очаква космическото време да се влоши.

Изхвърляне на коронална маса (CME), което беше засечено на Слънцето на 30 юли, ще се приближи до Земята. Геомагнитната активност може да се увеличи до активно ниво през деня, а през определени часове е възможна слаба магнитна буря G1. Чувствителните към времето хора могат да изпитат лек дискомфорт.

На 3 август, след преминаването на CME, геомагнитната активност ще започне да намалява. Изолирани смущения в магнитното поле все още са възможни през първата половина на деня, но ситуацията постепенно ще се стабилизира и магнитосферата ще се върне в спокойно състояние.