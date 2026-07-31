Жегата се връща с нова сила, морето остава спасението

Слънцето ще властва над цялата страна днес, а температурите отново тръгват нагоре. Максималните стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, като в София се очакват около 32-33 градуса. Валежи не се прогнозират, но слабият до умерен източен вятър ще донесе известно облекчение в най-горещите часове.

Жегата обхваща страната

Денят ще бъде слънчев от сутринта до вечерта. По-сериозна облачност не се очаква, а времето ще остане подходящо за пътуване и дейности на открито.

Най-горещо ще бъде във вътрешността на страната и в низините, където термометрите ще се доближат до 36 градуса. В София максималната температура ще бъде около 32-33 градуса, а във Видин може да достигне 37 градуса.

Вятърът ще духа от изток и ще бъде слаб до умерен. В следобедните часове горещината ще се усеща по-силно, затова е добре продължителното стоене под пряко слънце да бъде ограничено.

В планините слънце, но и силни пориви

В планинските райони също ще бъде слънчево. Вятърът ще е от изток-североизток, предимно умерен, но временно ще се усилва.

На височина 1200 метра максималната температура ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра - близо 18 градуса.

Условията ще бъдат подходящи за туризъм, но по откритите части и високите била силните пориви могат да създадат затруднения. Планинските преходи е добре да започват рано, преди най-топлите часове на деня.

Черноморието предлага прохлада

По българското Черноморие ще бъде слънчево, с умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще останат между 26 и 29 градуса и крайбрежието ще бъде значително по-прохладно от вътрешността на страната.

Температурата на морската вода е между 24 и 25 градуса. Вълнението ще бъде 2-3 бала, което означава сравнително спокойно море, но с осезаеми вълни на отделни места.

Умереният североизточен вятър може да създава течение навътре от брега, затова летовниците трябва да следят сигналите на спасителите и поставените флагове.

До 40 градуса през следващата седмица

През почивните дни времето ще остане слънчево. В началото на следващата седмица над планините може да се образува незначителна купеста облачност, но валежи не се очакват.

В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Температурите ще се повишават постепенно и към средата на новата седмица максималните стойности ще бъдат предимно между 35 и 40 градуса. По Черноморието ще остане по-прохладно, с дневни температури около 31-34 градуса.

Така последният ден на юли поставя началото на продължителен слънчев период. Истинското изпитание обаче ще дойде през следващите дни, когато жегата ще се засили и в много райони ще се доближи до опасната граница от 40 градуса.