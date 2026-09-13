Жегата се връща с нова сила, морето остава спасението
Слънцето вдига температурите до 36 градуса, но край брега ще бъде по-прохладно с приятни 26-29 градуса
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Слънцето вдига температурите до 36 градуса, но край брега ще бъде по-прохладно с приятни 26-29 градуса
Необичайната кампания насочва софиянци към сянка и освежаваща почивка
Министерството на туризма тръгва с кампания в 10 пазара, за да покаже страната като спасение от жегата - с море, планини, СПА и храна
Картата на България отново е в зелено
Русе. В 9 басейна ще намират прохлада през лятото русенци. 8 от градските морета са на територията на дунавския град, а 1 басейн ще отвори врати в Нов...