София търси прохлада, билбордове и айрян идват на помощ

Високите температури в София предизвикаха дискусия за липсата на навеси по много от спирките на градския транспорт. Столицата разполага с над 2 500 спирки на обществения транспорт. Едва 40% от тях са с навеси.

Когато жегата е толкова силна, че деформира дори трамвайните релси, е наложително да намерим разхлаждащи решения. Софиянци са изобретателни и ползват чадъри, ръчни вентилатори, шапки, навеси на магазини, подлези и др. Все пак търсенето на сянка навсякъде в града се оказва предизвикателство. Затова се оглеждаме за свежи предложения.

Откриваме такова пред кино Одеон – ярък билборд ни дава указания за справяне с жегата. Необичайно, но факт! Една стрелка показва мястото на сянката, друга – локация, от която да си купим айрян Верея. Имаме решение – сянка и хидратация!

Втората локация е на кръстовището Интерпред, бул. Драган Цанков. Отиваме към метрото, движим се пеша - Верея ни приканва към освежаваща почивка.

Третото място е на кръстовището на бул. Ломско шосе и ул. Бели Дунав. Приятно е преди да напазаруваме от близкото пазарче, да застанем на сянка и да изпием айрян Верея.

Докато приемаме глътка свежест, имаме възможност да се регистрираме за награди до 31.08.2026 г.