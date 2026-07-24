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Старозагорското село Бъдеще кани жители и гости на традиционния празник „Илинден“

На този ден селото ще отбележи и 120-годишнината от приемането на сегашното му име

Старозагорското село Бъдеще кани жители и гости на традиционния празник „Илинден“
24 юли 26 | 13:58
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Никол Симова

Обичаният български празник „Илинден“ ще бъде отбелязан традиционно в старозагорското село Бъдеще. Организатори на проявата са кметството на село Бъдеще и Народно читалище „Васил Левски – 1921“ – с. Бъдеще, със съдействието на Община Стара Загора и Кооперация „Бъдеще“.

Събитието ще се състои на 24 юли 2026 г. (петък) и ще започне в 19.00 часа.

В рамките на празничната вечер са предвидени:

19.00 ч. – Полагане на цветя пред паметника в центъра на селото;

19.10 ч. – Официално откриване на празника и водосвет;

19.30 ч. – Фолклорна програма – празнични песни и хора с оркестър „Стара Загора“.

Организаторите отправят покана към всички жители и гости на село Бъдеще да се присъединят към празника и да споделят този ден с много музика, песни и хора.

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Автор Никол Симова
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