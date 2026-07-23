НАТФИЗ превръща Бургас в притегателен център на сценичните и екранни изкуства

С три бакалавърски специалности, нови студенти и разширяващо се академично присъствие НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ затвърждава ролята на своя филиал в Бургас като един от най-динамично развиващите се центрове за висше образование в областта на изкуствата извън столицата.

Само няколко месеца след откриването си филиалът на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ в Бургас вече предизвиква сериозен интерес сред кандидатстудентите.

От учебната 2026/2027 година във филиала в Бургас освен „Актьорство за драматичен театър“, ще се обучават студенти и в специалностите „Анимация и филмов дизайн“ и „Танц и пърформанс“ – направления, които съчетават традициите на Академията със съвременните тенденции в театъра, киното, анимацията и изпълнителските изкуства.

Една от двете нови специалности - „Анимация и филмов дизайн“ запълни всичките осем обявени места. Студентите, за които бе обявен прием, вече са записани, което превръща специалността в първата с изцяло реализиран прием. Обучението ще се реализира под ръководството на проф. д-р Радостина Нейкова и екип от утвърдени преподаватели и професионалисти в областта на анимацията, киното и визуалните изкуства.

Интересът към специалност „Актьорство за драматичен театър“ също е значителен. До момента са приети 10 студенти, а възможност за кандидатстване ще има и през септемврийската кандидатстудентска сесия. Това дава шанс на още осем млади хора /три места държавна поръчка и пет в платена форма на обучение/, които мечтаят за професионална сцена, да станат част от първия випуск на филиала.

Приемът продължава и за втората нова специалност в бургаския филиал на НАТФИЗ - „Танц и пърформанс“ – една от най-иновативните образователни програми в страната. Към момента има още свободни места, като нова възможност за кандидатстване ще има през септември.

„Бургас има впечатляващи традициите в танцовото изкуство. В града работят едни от най-силните танцови школи и формации в България, чиито възпитаници ежегодно печелят национални и международни отличия. Именно тази вече изградена среда дава отлична основа за развитието на специалността „Танц и пърформанс“ и за привличането на млади хора, които търсят съвременно артистично образование с международен потенциал“, допълни кметът Димитър Николов.

Специалността е единствената в България, която предлага цялостно академично обучение по пърформанс, съчетавайки съвременен танц, визуални изкуства, сценично присъствие и интердисциплинарни артистични практики. Зад програмата стоят едни от най-утвърдените имена в тази област – проф. д-р Леонард Шурелов и сценографът Пенко Танчев, които развиват направлението „визуален пърформанс“, хореографите Станислав Генадиев – носител на редица международни отличия, и Петя Стойкова – един от водещите специалисти в областта на съвременния танц и танцовия пърформанс у нас, както и други утвърдени имена в областта на сценичните изкуства.

Кандидатите за специалностите „Актьорско майсторство“ и „Танц и пърформанс“ могат да подават документите си онлайн в периода 26 – 28 август, а приемните изпити ще се проведат на 1 и 2 септември в Драматичен театър „Адриана Будевска“ – една от емблематичните културни сцени на Бургас.

Развитието на филиала на НАТФИЗ е повече от разширяване на академичното обучение – то е стратегическа инвестиция в бъдещето на Бургас като град на културата, образованието и творческите индустрии. В момент, когато градът уверено върви към целта да стане Европейска столица на културата 2032, Академията изгражда среда, която привлича таланти, създава нови творчески общности и подготвя следващото поколение актьори, аниматори, танцьори и пърформъри. С всяка нова специалност Бургас все по-убедително се утвърждава като място, където се създават не само бъдещи професионалисти, а бъдещето на българската култура.

Актуална информация за специалностите и кандидатстудентската кампания на НАТФИЗ може да бъде намерена на официалния сайт: https://ksk.natfiz.bg.



