Габрово чисти натрупани отпадъци по ул. "Батак"

В едномесечен срок следва да бъдат премахнати нерегламентирано натрупаните отпадъци, разположени върху терени – общинска собственост, както и в обхвата на пътя на ул. Батак.

Това разпоредиха контролните органи от Регионалното депо за неопасни отпадъци, които бяха на място, за да връчат нови две предписания. За същата улица вече има издадени предишни предписания, срока на които изтича този четвъртък. Инспекторите констатираха, че за някои от тях са предприети действия. Издирен беше и сина на един от собствениците на имот, който да получи разпореждането за изчистване на терена около къщата си.

Кметът на Габрово Таня Христова подчерта, че разпоредбите са за всички и всеки, следва да ги спазва, а натрупването и изхвърлянето на отпадъци е нарушение, което подлежи на санкции.

Мярката на Община Габрово е насочена към ограничаване на незаконните сметища, подобряване на чистотата и опазване на околната среда и е в изпълнение на чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците.

Следващият месец, ще бъде направена повторна проверка на място за изпълнение на предписанията.