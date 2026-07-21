Планината гори! Битката за спасяването на вековните й гори е епична в момента

Една от най-ценните и недокоснати от човешка ръка природни светини в България – биосферният резерват „Баюви дупки-Джинджирица“, се превърна в сцена на титанична и дълбоко трогателна битка за оцеляване. След като яростна лятна мълния възпламени алпийската част на Национален парк „Пирин“, служители от пожарната служба в Разлог и всеотдайни паркови гардове се изправиха в директен сблъсък с огъня. Въпреки че стихията е обхванала сравнително малка площ от около два декара, залогът е огромен – спасяването на вековни гори и уникални екосистеми, които природата е градила в продължение на столетия.

Героизъм на ръба на човешките възможности

Теренът, на който се разиграва тази драма, е изключително суров, пресечен и буквално непристъпен за стандартна техника. В тази критична ситуация, единственото оръжие на спасителите остават техните собствени ръце, огромната воля и безкрайната любов към планината. Мъжете гасят пламъците напълно ръчно, оборудвани единствено с гръбни помпи и пръскачки.

Всеки литър вода тук тежи колкото човешки живот. За да презаредят своите съоръжения, огнеборците са принудени да извървяват пеша над 200 метра разстояние, преодолявайки брутална отвесна денивелация от 150 метра по стръмните чукари. Всяка стъпка нагоре е изпитание за духа, а умората отстъпва пред мисълта, че Пирин не трябва да изгори.

Синхрон в името на планината

Въпреки тежките условия, логистиката на спасителната акция показва невероятен синхрон и саможертва. Пожарен автомобил е успял да пробие през планинските пътища и да се доближи максимално близо до критичната точка. Оттам нататък, където тежките машини спират, на помощ идват високопроходими УТВ-машини и мотори, с които водата се транспортира нагоре към алпийската зона, за да захрани изнемогващите екипи.

Директорът на Национален парк „Пирин“ Росен Баненски, който координира действията на терен, сподели в ефира на БНР надеждата си, че благодарение на този нечовешки денонощен труд, огънят ще бъде напълно овладян в рамките на броени часове. Тази битка в скалите на Пирин остава поредното доказателство, че пред лицето на бедствието, най-мощното оръжие е чистото и храбро човешко сърце.

