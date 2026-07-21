Незабравими музикални вечери край язовир Копринка



Община Казанлък кани жители и гости на града на традиционния музикален фестивал „На брега на древния Севтополис“, който е част от традиционните Празници в долината на тракийските царе и ще се проведе на живописния бряг на язовир Копринка.



Организиран от Община Казанлък и Държавна опера – Стара Загора и тази година фестивалът предлага богата програма, която съчетава българско оперно творчество, класическа оперета и съвременни музикални интерпретации под открито небе.

Събитията ще се състоят на брега на язовир “Копринка”, а програмата включва:



* 🗓️ 27 август (четвъртък), 21:00 ч. – операта „Луд Гидия“ от Парашкев Хаджиев. В спектакъла ще вземе участие и Общинският фолклорен ансамбъл „Загоре“.



* 🗓️ 29 август (събота), 21:00 ч. – оперетата „Прилепът“ от Йохан Щраус-едно от най-обичаните произведения в световния оперетен репертоар.



* 🗓️ 30 август (неделя), 21:00 ч. – концертът „Rock Swings“ с Васил Петров, със специалното участие на Военния биг бенд-Стара Загора и приятели под диригентството на капитан Цветомир Василев, както и Оркестъра на Държавна опера – Стара Загора.



Фестивалът „На брега на древния Севтополис“ се утвърди като едно от най-очакваните културни събития в програмата на Празниците в Долината на тракийските царе, привличайки многобройна публика с впечатляващата си атмосфера и високо художествено ниво.



Община Казанлък отправя покана към всички ценители на музикалното и сценичното изкуство да станат част от трите фестивални вечери под звездите край язовир Копринка.



