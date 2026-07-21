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Царската чешма в Казанлък отново функционира

Казанлък благодари на Иван Недков!

Царската чешма в Казанлък отново функционира
21 юли 26 | 14:08
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Никол Симова

📌 Възобновен е същият камък, използван от старите майстори.

📌 Вложени са най-добрите възможни материали.

📌 Лъвовете са почистени и обработени неколкократно, за да се премахнат налепите.

ℹ️ Тъй като месингът се окислява, до няколко месеца главите ще възвърнат познатия си вид.

‼️ Трудът на майстора е безвъзмезден, като най-големият му стимул били двете му дъщери.

👉🏻 Именно те го молят да се заеме с реставрацията на един от символите на Казанлък.

🙏 Благодарим на Иван Недков от името на всички казанлъчани и гости на града ни!


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Автор Никол Симова
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