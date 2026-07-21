Царската чешма в Казанлък отново функционира

📌 Възобновен е същият камък, използван от старите майстори.



📌 Вложени са най-добрите възможни материали.



📌 Лъвовете са почистени и обработени неколкократно, за да се премахнат налепите.



ℹ️ Тъй като месингът се окислява, до няколко месеца главите ще възвърнат познатия си вид.



‼️ Трудът на майстора е безвъзмезден, като най-големият му стимул били двете му дъщери.



👉🏻 Именно те го молят да се заеме с реставрацията на един от символите на Казанлък.



🙏 Благодарим на Иван Недков от името на всички казанлъчани и гости на града ни!



