Бургас става епицентър на световното ИИ-кино

КЦ „Морско казино“ и Международният конгресен център в Бургас (Burgas International Congress Center) се подготвят да посрещнат едно от най-очакваните и иновативни културни събития за годината — Международния изследователски филмов фестивал за деца и младежи WHO CREATES? – Youth Film Festival.

Проектът, който обединява млади автори на възраст от 10 до 25 години, се организира от фондация YOUNIVERSE Foundation (ЮНИВЕРС) в партньорство с Народно читалище „ФАР-1946“, като част от честванията по повод неговата знакова 80-годишнина и с подкрепата на Община Бургас.

WHO CREATES? – Youth Film Festival ще се проведе от 25 до 27 август тази година.

Основната цел на фестивала е да изследва как класическото филмово творчество и изкуственият интелект оформят креативното мислене на новото поколение, без да ги противопоставя, а анализирайки природата на човешкото авторство в ерата на алгоритмите.

Световен мащаб: 42 държави и 189 филма. Първият фестивален сезон предизвика огромен международен интерес. В платформата FilmFreeway приемането на заявки официално приключи: в конкурса постъпиха 189 филма от 150 участници от 42 страни по целия свят.

Географията на проекта обхваща почти цялото земно кълбо — от САЩ, Мексико, Аржентина и Бразилия до Япония, Южна Корея, Китай и Австралия. В момента международно професионално филмово жури, включващо експерти от САЩ, Германия, Беларус, Грузия и Русия, започна своята работа и съвсем скоро ще обяви имената на победителите.

Програмата е разделена на две основни направления: Classic Production (традиционно кино без използване на генеративен ИИ на ключовите етапи) и AI Production (където изкуственият интелект действа като прогресивен творчески инструмент).

Звезди на световната ИИ-режисура в специална програма Истинска сензация на фестивала ще бъде ексклузивната секция Featured AI Cinema Showcase, в която ще бъдат представени творби и онлайн обръщения с напътствия от признати лидери в световната ИИ-индустрия:

Конг Дефей (Kong Defei / @KK不设限, Китай) — легендарен дигитален артист, основател на студиото Hushanxing AI и водещ създател в платформите KLING, PixVerse и Hailuo AI. Лауреат на престижни награди от филмови фестивали в Хайнан, Сеул и Тбилиси.

Нико Оливър (Nyko Oliver, Бразилия) — мултидисциплинарен мултимедиен артист, ИИ-режисьор и основател на Agency Indigo. Носител на Гран при CapCut / WAiFF в Кан (2026) и награда за най-добър ИИ-филм в Бразилия.

Ю Фан (Yu Fan, САЩ) — именит режисьор и арт-директор с 15-годишен опит в анимационната индустрия на Китай, работил по касови проекти като The Wind Guardians, Backkom Bear 3 и поредицата Boonie Bears.

Организаторите: Натали Вонг, основател на фондация YOUNIVERSE и програмен директор на филмовия фестивал WHO CREATES?, отбелязва дълбокото социокултурно значение на проекта:

„За първи път в историята на човечеството израства поколение, което от най-ранно детство живее редом с изкуствения интелект, способен да пише, рисува, композира музика и създава филми. Все още не знаем как това ще промени въображението, усещането за авторство и самия процес на творчество. Именно затова WHO CREATES? се превърна в международна изследователска платформа, където децата и младите кинематографисти не са обекти на наблюдение — те самите стават изследователи на новата творческа епоха“.

Въз основа на резултатите от тридневната аналитична работа, анкети и панелни дискусии, организационният комитет ще представи глобалния изследователски доклад YOUNIVERSE Research Report, който ще отрази състоянието на визуалното мислене на съвременната младеж.