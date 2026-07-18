Няма малки и големи! Пожарникари спасиха лястовиче, трогнаха Сливен

Понякога най-големите прояви на човечност се крият в малките жестове. Това показа дежурен екип на пожарната в Сливен, който се отзова на необичаен сигнал – за малко лястовиче, паднало от гнездото си.

Историята беше споделена във Facebook групата Born in Sliven от Николета Николова. Тя разказва, че птичето е било намерено под гнездо, разположено на около четири метра височина, което направило невъзможно връщането му без специална техника.

Жената решила да потърси помощ от дежурния екип на пожарната в Сливен, макар да се притеснявала, че сигналът може да не бъде сред най-спешните за огнеборците.

Реакцията им обаче я изненадала приятно. Само след няколко минути пожарникарите пристигнали с автомобил и внимателно организирали спасителната акция. С помощта на висока стълба един от тях успял да върне малкото лястовиче обратно в гнездото, докато колегите му се погрижили за безопасността на операцията.

Екипът не си тръгнал веднага след спасителната акция. Пожарникарите останали още около десет минути, за да се уверят, че птичето е спокойно и няма да падне отново.

Малко по-късно дошъл и най-щастливият момент – възрастната лястовица се върнала и прибрала малкото навътре в гнездото.

„Днес те не просто изпълниха служебния си дълг – те показаха, че всяко живо същество има значение и заслужава шанс“, написа Николета Николова в публикацията си в групата Born in Sliven, като отправи благодарности към дежурния екип.

Историята е поредното напомняне, че доброто не винаги се измерва с мащаба на помощта, а с желанието да протегнеш ръка – дори когато става дума за един малък живот, пише Блиц.