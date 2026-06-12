С обичай „Лястовичка" празнуват на 1 март в с. Илинденци
С уникален традиционен обичай „Лястовичка" празнуват идването на Баба Марта в село Илинденци. Традицията е предадена през 1913 г. от преселниците от С...
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С уникален традиционен обичай „Лястовичка" празнуват идването на Баба Марта в село Илинденци. Традицията е предадена през 1913 г. от преселниците от С...